В Туле выбрали «Красу ВДВ-2020»

В Туле выбрали финалисток конкурса «Краса ВДВ-2020». Победительницей конкурса стала военнослужащая соединения специального назначения Анастасия Парфенова из города Кубинка.

Титул "Вице-мисс" получила Дарья Давыдова из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Второй "Вице-мисс" стала младший сержант контрактной службы Дарья Смирнова из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Напомним, конкурс был приурочен к Международному женскому дню и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования ВДВ. За титул «Краса ВДВ» боролись 12 девушек из разных городов России. По итогам всех конкурсов ценные призы и подарки получили все участницы.

Фото: Алексей ФОКИН

На первом этапе девушки провели учебные стрельбы из пистолета Макарова и на время выполнили норматив по разборке автомата Калашникова АК-74М.

На втором этапе каждая из участниц, имея минимальный набор продуктов, должна была испечь блины. На третьем этапе - сшить фартук, а в ходе четвертого - показать свое обаяние и таланты в конкурсах "Визитка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".