2020-03-06T17:30:53+03:00
Общество

В Туле выбирают «Красу ВДВ-2020»

Подводятся итоги конкурса красоты и профессионального мастерства
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 6 февраля, подводятся итоги конкурса «Краса ВДВ-2020». Конкурс красоты и профессионального мастерства проходил с 27 февраля по 6 марта на базе воздушно-десантной Тульской дивизии. В этом году он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому Дню – 8 марта.

В конкурсе приняли участие 12 конкурсанток, женщин-военнослужащих, представляющих все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), самые красивые и подготовленные девушки Воздушно-десантных войск.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе конкурса девушки показывают свои профессиональные навыки и уровень подготовки, а также демонстрируют свои разносторонние способности: рукодельные навыки, кулинарные и творческие способности, а также умение держаться на публике и мастерство красноречия и др.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Конкурс направлен на повышение престижа военной службы женщин, создание достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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