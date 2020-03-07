2020-03-07T16:42:08+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" проиграл "Оренбургу" на выезде

Счет игры 0:2
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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7 марта оружейники провели второй матч в новом сезоне 2020 года. На выезде туляки проиграли команде «Оренбург» со счетом 2:0. Голы: Деспотович (14, 1:0), Деспотович (77, 2:0).

«Арсенал» потерпел первое поражение в премьер-лиге в этом году. С самого начала игры «Оренбург» показал свое преимущество: боле резкие атаки и слаженная работа возле ворот соперника. «Арсенал» же был готов к такой атаке и поначалу отражал все нападения. Однако ко второму тайму хозяева поля прибавили в агрессии и как итог - удаление Бауэра и два пропущенных мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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