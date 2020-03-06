Фотоконкурс "Тульский доктор года-2020"

Кому как не пациентам выбирать, кто действительно должен стать «Тульским доктором года-2020». Вы можете отдать свой голос как за медика, который участвует в проекте «Клиника года», так и за любого доктора, которому вы готовы доверить свое здоровье.

Для того, что проголосовать, необходимо «кликнуть» на сердечко на фото с доктором ниже или написать имя фаворита в комментариях к этой статье.

Также вы можете принять участие в голосовании за победителей проекта «Клиника года-2020». Итоги голосования будут подведены накануне Дня медицинского работника.