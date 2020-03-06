2020-03-06T15:50:32+03:00
Общество

Директор Тульского сельскохозяйственного колледжа получил награду Минпросвещения России

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Олег Глотов награждён нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»Олег Глотов награждён нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»Фото: материалы пресс-служб
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6 марта директор Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова Олег Глотов был награждён нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

Заслуженная награда

Заслуженная награда

Олег Анатольевич вносит выдающийся вклад в развитие системы профессионального образования Тульской области, повышает роль и авторитет рабочих профессий и специальностей, ведет работу по духовному и нравственному развитию молодого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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