2020-03-06T13:43:29+03:00
Общество

Цифровое пространство открыли в «Гостином дворе»

Оператор Tele2 открыл 5 марта digital-салон связи в популярном торговом центре Тулы
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Цифровое пространство открыли в «Гостином дворе»Цифровое пространство открыли в «Гостином дворе»Фото: материалы пресс-служб
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Площадка представляет собой инновационное пространство, в котором посетителей обслуживают умные системы, а даже ценники на витринах – электронные. Интересно, что это уже четвертый подобный салон компании в нашем городе.

Площадка представляет собой инновационное пространство Фото: материалы пресс-служб

Площадка представляет собой инновационное пространствоФото: материалы пресс-служб

- «Другие правила» воплотились и в развитии нашей фирменной розницы, - подчеркивает директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. – Мы разработали и внедрили инновации как в оформлении, например, все ценники в салоне цифровые, так и в обслуживании.

Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять оплату товара. Денис Маликов сообщил, что такое решение позволяет установить открытое, лишенное барьеров общение с посетителями.

Умным помощником для посетителей стала виртуальная витрина «Все в один клик» Фото: материалы пресс-служб

Умным помощником для посетителей стала виртуальная витрина «Все в один клик»Фото: материалы пресс-служб

Умным помощником для посетителей стала виртуальная витрина «Все в один клик». Она выполняет функции терминала самообслуживания. Пользователи могут выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP, сменить тариф и многое другое.

Другая интересная новинка – открытая витрина, где можно протестировать телефон и дополнить его наушниками, часами и т.д. Как говорят в компании, таким образом Tele2 предлагает клиенту самому «настроить» цифровой образ жизни.

- Мы рады представить тулякам первый инновационный салон связи, в котором умные системы взаимодействуют с посетителями и помогают сделать выбор в мире технологий, - рассказал Денис Маликов. – Например, теперь не нужно предварительно изучать отзывы на гаджеты – можно протестировать устройства на наших интерактивных витринах. А на сенсорном терминале самообслуживания посетители могут решить множество вопросов.

В «Гостином дворе» на открытии салона гостей обслуживал робот и работала необычная фотозона Фото: материалы пресс-служб

В «Гостином дворе» на открытии салона гостей обслуживал робот и работала необычная фотозонаФото: материалы пресс-служб

В «Гостином дворе» на открытии салона гостей обслуживал робот и работала необычная фотозона. Также инновационные салоны Tele2 расположены в «Глобусе», на улице Демонстрации и на Красноармейском проспекте.

Оператор Tele2 открыл digital-салон связи в популярном торговом центре Тулы Фото: материалы пресс-служб

Оператор Tele2 открыл digital-салон связи в популярном торговом центре ТулыФото: материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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