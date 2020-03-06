2020-03-06T12:57:50+03:00
Общество

В Туле наградили «Леди - тульская полиция 2020»

Специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Туле Анастасия Болотина одержала победу [фото]
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В Туле наградили «Леди - тульская полиция 2020».В Туле наградили «Леди - тульская полиция 2020».Фото: Алексей ФОКИН
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В преддверии Международного женского дня в областном центре наградили «Леди - тульская полиция 2020». С победой в конкурсе участниц поздравили генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и генеральный директор ООО "Дом Прессы" ("Комсомольская правда в Туле") Павел Коренюгин.

С победой в конкурсе участниц поздравил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Фото: Алексей ФОКИН

С победой в конкурсе участниц поздравил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.Фото: Алексей ФОКИН

По результатам народного голосования победительницей в конкурсе «Комсомолки» и регионального силового ведомства стала специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Туле Анастасия Болотина. Ее стаж работы — 14 лет. За время службы неоднократно поощрялась руководством УМВД России по г. Туле. В свободное от работы время увлекается чтением книг, живописью и кулинарией.

Наталья Лаврентьева и Анастасия Болотина на награждении. Фото: Алексей ФОКИН

Наталья Лаврентьева и Анастасия Болотина на награждении.Фото: Алексей ФОКИН

Звания «Вице-леди - тульская полиция 2020» удостоена Анастасия Фетисова, старший инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области - руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения.

Ее стаж работы - 10 лет. А еще Анастасия более 5 лет занималась танцами, участвовала в различных конкурсах, где занимала призовые места. Любит мелкую моторику: вышивка крестиком, алмазные мозаики; активный отдых: лазертаг и путешествия. Благодаря своей профессии «исколесила» почти пол-России. Но самое любимое - это ее работа, которая занимает большую часть времени!

«Вторая вице-леди - тульская полиция 2020» - Наталья Лаврентьева, инспектор по исполнению административного законодательства в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

«Вторая вице-леди - тульская полиция 2020» - Наталья Лаврентьева Фото: Алексей ФОКИН

«Вторая вице-леди - тульская полиция 2020» - Наталья ЛаврентьеваФото: Алексей ФОКИН

В правоохранительных органах работает 12 лет. Самыми значимыми профессиональными достижениями Наталья считает высокие результаты в служебной, огневой и физической подготовке. Девушка регулярно принимает участие в различных соревнованиях. Профессионально совершенствуется в работе, любит спорт и активный отдых на природе, занимается всесторонним развитием дочери. Свое будущее Наталья связывает с органами внутренних дел.

«Служба близка мне по духу и соответствует моей жизненной позиции!», – говорит участница.

Приз зрительских симпатий получила Анастасия Солоденко, оперуполномоченный группы по легализации наркодоходов Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Стаж службы – 7 лет.

Приз зрительских симпатий получила Анастасия Солоденко. Фото: Алексей ФОКИН

Приз зрительских симпатий получила Анастасия Солоденко.Фото: Алексей ФОКИН

Анастасия еще и спортсменка. Заняла почетное второе место в дисциплине «Огневая подготовка» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России. Любимые цветы – ландыши и нарциссы. Хобби – плавание, лыжи и кулинария. Является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. Любимые книги: «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Заветная мечта – успешная защита и присвоение ученой степени.

Торжественное мероприятие продолжилось концертом.

Павел Коренюгин, Сергей Галкин и финалистки конкурса . Фото: Алексей ФОКИН

Павел Коренюгин, Сергей Галкин и финалистки конкурса .Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, за звание «Леди - тульская полиция 2020» боролись 22 участницы-сотрудницы МВД по Тульской области. Конкурс проходил на сайте tula.kp.ru с 18 февраля по 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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