Ольга Пятина: Моя цель - изучать необычные и нестандартные клинические случаи

Пятина Ольга Юрьевна, врач-стоматолог стоматологической клиники «ПрофиДент». Стаж работы составляет 8 лет. Закончила Курский государственный медицинский университет:

- Среди моих близких врачей не было. Возможно, поэтому мне и казалось, что медики - это какие-то особые люди. Не такие, как все.

Я с детского сада занималась шахматами, потом окончила физико-математический лицей с отличием. Я полагала, что мой профессиональный путь - стать преподавателем математики или инженером. Буквально за год до поступления в вуз моя бабушка затеяла со мной серьезный разговор. Она убедила меня, что женщине нужно иметь настоящее дело жизни, которое принесет и радость от помощи людям, и благополучие. Ей казалось, что это все можно найти в стоматологии.

Я экстренно за год повысила уровень знаний по биологии и химии, в итоге получила самый высокий балл по биологии в своем родном городе Железногорске. В 2014 году я окончила Курский государственный медицинский университет с отличием, а на следующий день после выпускного в 9:00 началось мое обучение в крупнейшей частной стоматологической клинике г. Курска.

Здесь была только практика. Я лечила мужа, маму, знакомых и незнакомых людей под контролем прекрасных врачей клиники. После 4-х месяцев работы с применением высокотехнологичного оборудования и современного подхода к лечению я сдала внутренний экзамен, и меня перевели на самостоятельный прием.

Спустя 3 года я и мой муж оказались в Туле: его пригласили сюда работать хирургом. Было сложно первое время: новый город, новые коллеги, никого родных и близких. Но сейчас мы оглядываемся назад и понимаем, что переезд принес нам много хорошего, и последние годы мы действительно счастливы.

Я обожаю место своей работы в Туле, клинику «ПрофиДент», и чувствую, что у нас с ней это взаимно. С 2013 года я регулярно посещаю семинары и лекции, мастер-классы. Сейчас моя цель - это изучать необычные и нестандартные клинические случаи, а также развиваться в коллегиальной работе: мыслить в одной плоскости вместе с ортопедом, ортодонтом, имплантологом, лор-врачом, неврологом.