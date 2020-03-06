2020-03-06T10:58:42+03:00
Здоровье

Ольга Пятина: Моя цель - изучать необычные и нестандартные клинические случаи

Участник конкурса «Тульский доктор года-2020»
Поделиться:
Пятина Ольга Юрьевна, врач-стоматолог стоматологической клиники «ПрофиДент».Пятина Ольга Юрьевна, врач-стоматолог стоматологической клиники «ПрофиДент».Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Пятина Ольга Юрьевна, врач-стоматолог стоматологической клиники «ПрофиДент». Стаж работы составляет 8 лет. Закончила Курский государственный медицинский университет:

- Среди моих близких врачей не было. Возможно, поэтому мне и казалось, что медики - это какие-то особые люди. Не такие, как все.

Я с детского сада занималась шахматами, потом окончила физико-математический лицей с отличием. Я полагала, что мой профессиональный путь - стать преподавателем математики или инженером. Буквально за год до поступления в вуз моя бабушка затеяла со мной серьезный разговор. Она убедила меня, что женщине нужно иметь настоящее дело жизни, которое принесет и радость от помощи людям, и благополучие. Ей казалось, что это все можно найти в стоматологии.

Я экстренно за год повысила уровень знаний по биологии и химии, в итоге получила самый высокий балл по биологии в своем родном городе Железногорске. В 2014 году я окончила Курский государственный медицинский университет с отличием, а на следующий день после выпускного в 9:00 началось мое обучение в крупнейшей частной стоматологической клинике г. Курска.

Здесь была только практика. Я лечила мужа, маму, знакомых и незнакомых людей под контролем прекрасных врачей клиники. После 4-х месяцев работы с применением высокотехнологичного оборудования и современного подхода к лечению я сдала внутренний экзамен, и меня перевели на самостоятельный прием.

Спустя 3 года я и мой муж оказались в Туле: его пригласили сюда работать хирургом. Было сложно первое время: новый город, новые коллеги, никого родных и близких. Но сейчас мы оглядываемся назад и понимаем, что переезд принес нам много хорошего, и последние годы мы действительно счастливы.

Я обожаю место своей работы в Туле, клинику «ПрофиДент», и чувствую, что у нас с ней это взаимно. С 2013 года я регулярно посещаю семинары и лекции, мастер-классы. Сейчас моя цель - это изучать необычные и нестандартные клинические случаи, а также развиваться в коллегиальной работе: мыслить в одной плоскости вместе с ортопедом, ортодонтом, имплантологом, лор-врачом, неврологом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Кузнецова: «Врачом хотела быть всегда!»
Участник конкурса «Тульский доктор года-2020», заместитель главного врача по поликлинической работе Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.П. Каменева рассказала о себе «Комсомольской правде» - Тула»
Новости 24
В Туле в на перекрестке улиц Марата и Чапаева появятся новые дорожные знаки
Тулячки завоевали 7 медалей в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
В Тульской области сирота получит жилье
В Тульской области иномарка сбила подростка
Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игры
Заброшенный детский сад в центре Тулы сносят
Следком проводит проверку по факту утопления мужчины в Тульской области
Туляк стал серебряным призером соревнований по стрельбе из лука
В Туле отделение №3 МРЭО ГИБДД УМВД России в праздники изменит свою работу
В Туле прошло первенство области по быстрым шахматам
В правительстве Тульской области произошли структурные изменения
За сутки в Тульской области произошло 5 пожаров
Чемпионат России для тульских торболистов завершился без медалей
Во время футбольных матчей в центре Тулы ограничат движение транспорта
При пожаре в тульской деревне Ямны спасли человека
Погода в Туле 6 марта: облачно и +9 градусов
ЖК «Баташевский сад» прошел проверку независимой экспертизой
В Тульской области на неплательщика алиментов завели уголовное дело
В Туле на Красноармейском проспекте для водителей появятся левоповоротные стрелки
Пропавший в Туле подросток найден живым
Председатели Заксобраний регионов ЦФО обсудили законодательные инициативы тульского губернатора
Детям из Тульской области, которых покусали крысы, предоставят временное жилье
В Тульской области легковушка въехала в автобус: один погиб, двое пострадали
Тулякам представили женские портреты кисти Люси Вороновой
Блокбастер «Вторжение» стал доступен тулякам в Wink на эксклюзивных правах
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации