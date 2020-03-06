Елена Черных: Любовь к медицине мне передалась от мамы

Елена Владимировна Черных - врач-косметолог. Руководитель «Клиники эстетической медицины Елены Черных». Опыт работы 15 лет:

- Любовь к медицине мне передалась от мамы, которая работает врачом. Я закончила медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и специализации «Дерматология и косметология». Еще во время учебы начала работать в аптеке, в отделе лечебной косметики, где проводила консультации по подбору средств для ухода за кожей. После окончания института работала в Центре эстетической косметологии частнопрактикующим врачом. Я еще со школьной скамьи мечтала делать женщин красивыми и счастливыми и решила во что бы то ни стало превратить идею в жизнь. За годы работы сформировалось четкое представление о клинике мечты. Так, в итоге появилась клиника эстетической медицины.

В наше время косметология развивается семимильными шагами, и совершенствоваться нужно постоянно. Я являюсь членом Российского и Международного общества косметологов, ежегодно участвую в российских и международных конгрессах по косметологии. Недавно вернулась со Всемирного конгресса IMCAS. Он объединяет лучших специалистов в области дерматологии, пластической хирургии и эстетической медицины. Участие в конгрессах и форумах позволяет определить свое местонахождение в системе последних научных достижений и открытий в области красоты и омоложения. Кроме того, я постоянно бываю на практических семинарах, которые проводят в Москве лучшие косметологи мира. Благодаря накопленному опыту я уже могу разрабатывать новые протоколы лечения.

Косметолог работает не только руками. Для достижения максимального результата в эстетической медицине необходимо использовать все возможности, в том числе аппаратные способы. Установить необходимое оборудование и технику в маленьком кабинете не представляется возможным. Это тоже послужило мощным толчком для создания клиники. У нас представлено новейшее оборудование. Наши аппараты позволили вывести лазерные и аппаратные методики на новый уровень. Мне было отрадно отметить, что на докладах на всемирных конгрессах, посвященных лазерным сессиям, сосудистым патологиям, рубцовым деформациям фигурирует оборудование, которое мы используем. А работы нашей клиники по сосудистой патологии немецкими коллегами признаны лучшими.

Нельзя смотреть на пациентов через замочную скважину, корректируя только один недостаток. Я за комплексный подход к любой косметологической проблеме. Прежде чем делать процедуры, я провожу бесплатные консультации, на которых после осмотра назначаю дополнительное обследование для выявления сопутствующей патологии, назначаю предварительное консервативное лечение. Все это в комплексе способствует увеличению эффекта от проводимой процедуры.

На своей странице в Instagram и на страницах журналов я постоянно освещаю вопросы здорового питания, повседневного ухода и не только для женщин, но и мужчин.

Моя гордость - это команда специалистов-профессионалов, единомышленников. Приходя к нам в клинику, каждая женщина понимает, что она в надежных руках, а ее красота останется с ней на долгое время. Когда я вижу счастливые глаза своих пациенток, испытываю счастье и удовлетворение от результата своей работы. Но однажды мне удалось увидеть слезы… Слезы радости! После проведенной процедуры женщина посмотрела на себя в зеркало и не смогла поверить, что это она. Этот случай мне особенно запомнился.

Я люблю свою работу, люблю делать как можно больше наших пациентов красивыми и счастливыми. И это делает счастливой меня.

Я за комплексный подход к красоте, который в полной мере отражает система антиэйджинга. Преображаться надо не только снаружи, но и изнутри, добиваясь гармонии во внешней и внутренней красоте. Поэтому у меня в планах сделать клинику многопрофильной. Чтобы кроме косметологических услуг, женщины могли с нашей помощью укрепить здоровье и усовершенствовать тело, а основа нашей работы - сохранение молодости и красоты.