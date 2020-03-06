Елена Кузнецова: «Врачом хотела быть всегда!»

Елена Кузнецова, по ее признанию, придя в медицину, хотела продолжить дело своей бабушки, которая тоже была врачом. А вот с выбором специализации — психиатрией — определилась только на последних курсах обучения в Медицинском институте Тульского госуниверситета.

- Обычно поначалу студентам-медикам нравится хирургия, потом приходит заинтересованность в терапии. А мне вот захотелось стать психиатром, - говорит Елена Сергеевна. - Потому что на самом деле психиатрия как специальность включает в себя и терапию, и хирургию, и многое другое. Пациент порой приходит на прием с одними жалобами, а выясняется, что лечить надо не только, как говорится, психику, но и еще целый букет различных болезней. И распознать их, в первую очередь, предстоит именно психиатру.

Прямо с институтской скамьи все 10 лет Елена Кузнецова работает в Тульской областной клинической психиатрической больнице № 1, и желания перейти в другое лечебное учреждение никогда не было. Тем более в коммерческую клинику. По ее словам, именно государственная медицина оказывает наиболее качественную медицинскую помощь.

- За эти годы я поработала и в общепсихиатрическом отделении, в гериатрическом, и в отделении неврозов, - делится Елена Кузнецова. - Видела разных пациентов: и доброжелательно настроенных, искренне хотящих излечиться, и весьма агрессивных. Задача психиатра — подобрать к каждому свой «ключик», найти свой подход.

У хорошего доктора свободного времени мало и вне стен клиники. Елена Сергеевна — не исключение. Регулярные поездки на обучающие семинары, научно-практические конференции в Санкт-Петербурге, Москве… Пятилетний сынишка — для нее самое ценное за пределами врачебной практики. Он часто повторяет, что хочет тоже быть доктором, хотя и прекрасно видит со стороны, насколько занята его мама — у всех выходные, а она работает.

Более того, Елена Кузнецова находит возможность для получения второго высшего образования. На этот раз экономического. Зачем? Просто это тоже давняя ее мечта.