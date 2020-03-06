2020-03-06T10:39:22+03:00
Здоровье

Александр Атяшев: «Мне нравится помогать людям жить без боли»

Участник конкурса «Тульский доктор года-2020», врач-невролог, мануальный терапевт рассказал о себе в кратком интервью «Комсомольской правде» - Тула»
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Александр Атяшев: «Мне нравится помогать людям жить без боли»Александр Атяшев: «Мне нравится помогать людям жить без боли»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Александр Александрович в профессии с 2015 года. Основную специальность получил в ТулГУ, а мануальной терапии обучался в столичном Университете дружбы народов на кафедре восточных методов лечения.

Ранее работал в неврологическом отделении Тульской областной клинической больницы, сейчас возглавляет кабинет лечения боли в клинике «Медикейт» и в тульском клинико-диагностическом центре.

- Основное направление моей работы — лечение болевых синдромов в позвоночнике, головной боли. Но не только, - рассказывает Александр Атяшев. - Возможности нашей клиники достаточно широки: мануальная терапия, когда я провожу лечение руками, причем разными методиками (жесткими, мягкими), а также инструментальное лечение (IASTM, вибрационно-перкуссионная терапия) — есть все необходимое оборудование. Занимаюсь также кинезиотейпированием — для снятия болевого синдрома и восстановления мышц применяются специальные пластыри, не имеющие в составе лекарственных средств.

Работаю с акупунктурными иглами методом «сухой иглы» - лечение триггерных болевых точек.

Веду свой сайт Atyashev.ru, где можно найти информацию про меня и мою работу.

- Никогда не было желания выбрать другую профессию?

- Моя мама — действующий врач. Я с детства наблюдал всю ее работу со стороны, поэтому вопроса выбора профессии даже не возникало. На самом деле мне и вправду нравится помогать людям, нравится, когда они здоровы и довольны своей жизнью, нравится видеть результат своей работы.

- У любого доктора, если он любит свое дело, всегда большая нагрузка на работе, а как отдыхаете?

- Действительно, дел всегда по горло, пациентов хватает, но ведь надо и уметь переключаться на что-то другое. Лично мне нравится все связанное с компьютерными технологиями и программированием. Во времена студенчества даже как-то подрабатывал системным администратором, а сейчас занимаюсь своим сайтом, стараюсь освоить что-то новое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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