2020-03-06T10:17:06+03:00
Здоровье

Ольга Владимировна Анисенко, семейная стоматология «Зайка»

Главная задача, которою ставит перед собой доктор, — работать так, чтобы приносить как можно меньше боли маленьким пациентам
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Ольга Владимировна Анисенко — зубной врач высшей категории, руководитель семейного стоматологического центра «Зайка».Ольга Владимировна Анисенко — зубной врач высшей категории, руководитель семейного стоматологического центра «Зайка».
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Ольга Владимировна Анисенко — зубной врач высшей категории, руководитель семейного стоматологического центра «Зайка». Общий стаж работы — 50 лет. Ольга Владимировна по окончании школы приняла решение пойти в медицину, продолжить династию медиков. Ее младшая дочь также выучилась на врача и пошла по стопам Ольги Анисенко.

Главная задача, которою ставит перед собой доктор, — работать так, чтобы приносить как можно меньше боли маленьким пациентам. Стоматофобия стоит на 4-ом месте по страхам у людей. И учеными доказано, что боязнь лечить зубы возникает у детей с момента первого посещения стоматолога. И в интересах доктора — избежать этого момента и всех последующих. То есть работать так, чтобы ребенок пришел и ушел с улыбкой.

Ольга Владимировна закончила тульское медучилище в 1972 году. Трудовой путь начала в Арсеньевском районе простым зубным врачом в участковой больнице. С 1980 года Станислав Савченко, знаменитый тульский доктор-стоматолог, педагог и наставник Ольги Анисенко, предложил место в Тульской областной детской стоматологии.

В феврале 2005 года организовала частный стоматологический центр «Зайка». Главной целью было создание клиники, где может лечиться вся семья — от маленького ребенка до представителей самого старшего поколения — и где можно по желанию выбрать своего семейного доктора. Уже четыре поколения пациентов и их семей прошли через золотые руки зубного врача Ольги Анисенко.

Ольга Владимировна, не смотря на большой стаж и опыт, никогда не устает учиться, узнавать что-то новое в области стоматологии, особенно детской, и с успехом применять полученные знания в своей практике. В течение последних 12 лет работы она участвовала в международных конгрессах по детской стоматологии в Москве. Неоднократно была на мастер-классах по детской стоматологии, эстетической реставрации зубов. Ежегодно посещает региональные конференции по стоматологии. Основной уклон деятельности — на новейшие технологии в лечении.

Поэтому главная мечта на сегодня — открыть в Туле первую стоматологию, где будут лечить с помощью седации. Вылечить зубы без истерики – возможно ли такое? «Ой, нет! – тут же подумает папа/мама. – Наркоз мы не хотим». Это не наркоз и даже не анестезия. Это релаксация. Это способ убрать психологический барьер, который непроизвольно появляется у малыша при виде врача. Метод снимает нервное напряжение и расслабляет. Cпокоен – значит готов к лечению.

Чаще всего для детей выбирают кислородную седацию закисью азота. Такой газ успокоит, введет в состояние дремоты. Ваш малыш будет в сознании, он не уснет, с ним можно и нужно говорить во время лечения, просто он будет слегка заторможен. В отличие от наркоза, никакие рефлексы не подавляются. Опыт успешного применения такого лечения уже есть в соседних регионах, и многие туляки, которые давно знают о нем, отправляются в Москву, Орел, чтобы «без боли» вылечить зубы себе и своему ребенку. И открытие такого стоматологического лечения в Туле решит сразу все проблемы: современный метод лечения «без боли» для всех, а особенно для маленьких пациентов рядом с домом, в Туле.

Для своих пациентов Ольга Владимировна Анисенко готова воплотить в реальность даже самые смелые мечты. И есть полная уверенность, что ей это под силу. Потому как ее жизненное кредо: «Я очень-очень люблю детей, и приносить им радость, облегчить им боль для меня — счастье, цель жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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