Во что обойдется туляками букет для милых дам

Если накануне праздника у сильной половины человечества есть хотя бы выбор, то, начиная с раннего утра непосредственно 8 марта, по словам продавцов, в продажу идут даже самые «убитые» букеты. Впрочем, пик продаж традиционно приходится на последний рабочий день накануне праздника. В этом году, получается на 6 марта.

Цветы для милых дамФото: Игорь КОПЫТОВ

Традиционные тюльпаны разбираются, как горячие пирожки с самого утра — в основном для поздравлений коллег в рабочих коллективах. Вечером букеты покупают уже для дам сердца.

Цветы для милых дамФото: Алексей ФОКИН

По утверждениям цветочников, в предпраздничные дни продажи подскакивают в десятки раз! Как рассказала нашему корреспонденту одна из продавцов, представившаяся Валентиной, после весеннего праздника на работу можно смело не выходить почти месяц. Продажи, как лавинообразно подскакивают на несколько дней, так и аналогично «проваливаются» потом на довольно долгий срок — цветы покупают разве что на юбилеи и дни рождения. Даже типичные «юноши со взором горящим» не торопятся одаривать букетами своих возлюбленных.

Цветы для милых дамФото: Алексей ФОКИН

Впрочем, сейчас на стихийных развалах в Туле — полное изобилие. Так, возле микрорынка «Салют» местные тюльпаны по 80 рублей штука. От комплектности букета цена не меняется. У «гостя с юга» букеты уже укомплектованы, минимум по 15 штук. В основном, по 25. Цена — от 2,5 тысяч рублей.

- Не, это ж совсем не местные цветы. Это из Ростова, а доставка, сам понимаешь, тоже стоит недешево, - говорит он. - Зато вот мимоза свежайшая, из Азербайджана. Веточка от 200 до 300 рублей, зато какая красота!

Цветы для милых дамФото: Игорь КОПЫТОВ

Ну вот, а мелькала в СМИ информация, что вся мимоза в нынешнем сезоне померзла. Оказывается, все не так плохо. Только вот цены на этот необычный цветок подскочили весьма значительно. Минимум, получается, раза в два.

Есть тут же, на стихийном рынке и вариант бюджетный — та же, но жиденькая совсем мимозка в сочетании с дикой розой, тоже из знойного Азербайджана. Все удовольствие вместе с блестящей упаковкой — всего 100 рублей.

Рядом - дизайнерские букетики из роз в плетеных корзиночках. Красиво, но цена «кусается» - от 800 рублей. Впрочем, даже обычные букеты роз в предпраздничные дни в цветочных магазинах подскакивают в цене как минимум в два раза. Что ж, спрос порождает предложение — закон рынка!

Цветы для милых дамФото: Игорь КОПЫТОВ

На «Фрунзенке» сегодня, 5 марта, пока всего два продавца. Мимозы — от 100 рублей и до 500, если букетиком. Розы по 150 рублей и выше за штуку. На перекрестке Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта продавцов больше, но выбор практически такой же, равно как и цены.

В последнее время появилось еще одно оригинальное предложение, в основном, в магазинах-сетевиках — сезонные цветы в горшочках с землей (крокусы, например) или просто луковичные в банке с питательным раствором. Цена за набор из пяти тюльпанов, например, - всего 150 рублей. Сейчас многие из них уже стоят на бутонах.

Предложение заманчивое, особенно для тех, кто решит и дальше выращивать цветы из этих луковичек. Наш эксперт-дачник предупреждает сразу: отрезанные луковички придется выбросить — нового урожая из них не вырастить! Единственные способ — это дождаться полного отцветания, после чего аккуратно тюльпаны переместить в грунт (например, в парнике — чтобы не пересаживать более), ни в коем случае не срезая стебля, дождаться полного увядания и далее, примерно в середине лета, поступить, как с самыми обычными цветами — выкопать луковицы, просушить и посадить под новый сезон.