Многопрофильная клиника «Медикейт»: эффективно и уютно

Клиника «Медикейт» является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оснащенным новейшим лечебно-диагностическим оборудованием по лучшим медицинским стандартам.

Главный принцип работы - высокое качество обслуживания, как взрослых пациентов, так и детей, для которых созданы максимально комфортные условия пребывания в стенах клиники, оборудована игровая зона. Для того чтобы пациенты чувствовали себя максимально комфортно и безопасно, специалисты клиники совместили высокую эффективность лечения с уютной обстановкой.

Клиника «Медикейт» оказывает полный спектр услуг.

- Наша клиника — настоящий центр здоровья семьи. Мы подходим комплексно к лечению как пап и мам, так и их детей, - рассказывает заместитель директора «Медикейт» Александр Атяшев. - Отличие наше от крупных клиник в том, что в обращении с нашими пациентами есть душевное, индивидуальное отношение. Администраторы узнают многих наших постоянных посетителей. А у докторов есть возможность более творческого и индивидуального подхода.

Клиника «Медикейт» оказывает полный спектр услуг, среди которых лабораторные, инструментальные и диагностические исследования, реабилитационные мероприятия, в том числе в условиях дневного стационара, прием специалистов, профилактические процедуры.

В работе клиники присутствуют четыре основных направления.

Первое - поликлиника для взрослых. Здесь пациенты получают возможность в одном месте пройти обследование и получить консультации специалистов, а при необходимости получить лист временной нетрудоспособности. Также здесь можно оформить личные медицинские книжки, справки для ГИБДД, на право владения оружием, посещение бассейна.

Второе направление - детская поликлиника, в которой можно получить консультации специалистов всех направлений, пройти все виды медицинских осмотров, в том числе для устройства в детский сад, школу, среднее и высшее учебное заведение, а также вакцинировать детей в рамках национального календаря профилактических прививок.

- Мы уделяем особое внимание именно этому направлению, - говорит руководитель клиники кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Людмила Атяшева. - Здоровье детей нужно доверять только лучшим. У нас работают именно такие врачи - профессионалы своего дела. В нашей клинике ведут прием детские специалисты всех направлений, чем мы очень гордимся!

Руководитель клиники кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Людмила Атяшева.

Более того, врачи «Медикейт» имеют возможность выезжать на дом к детям и взрослым.

Третье - гастроэнтерологический центр, предлагающий услуги ультразвуковой и функциональной диагностики, ЭКГ, эхокардиографии, УЗИ, гастроскопии.

Четвертое - центр лечения боли. У нас можно пройти полный курс профессиональной мануальной терапии и восстановительной медицины. В нашем центре лечения боли работают три сотрудника, которые проводят мануальную терапию, физиопроцедуры, терапию акупунктурными иглами, инструментальную терапию болевого синдрома. Сейчас активно внедряются передовые методы лечения головной боли (аппаратная терапия Cefaly, Ботулинотерапия мигрени и т.д.)

Клиника сотрудничает с лабораторной службой «Инвитро», которая в настоящее время является одним из лидеров лабораторной диагностики в России. Лабораторная служба «Инвитро» выполняет медицинские анализы по международным стандартам. Это обеспечивает точность и достоверность анализов, которые забираются и отправляются в головную лабораторию ежедневно.

В клинике «Медикейт», работают доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РФ. Большинство врачей и среднего медицинского персонала имеют высшую и первую квалификационные категории.

- Мы все время совершенствуем свою работу. Изучаем медицинскую практику и науку, находим применение им в наших условиях, - говорит Людмила Атяшева. - Внедряем новые виды лечения и диагностики. Развиваем новые направления медицины.

Семейная клиника «Медикейт» считает своей миссией возвращение людям здоровья, проявляя максимальную заботу, используя современные знания, технологии и оборудование, активно вовлекая в практику новые разработки в лечении, профилактики и диагностики заболеваний. Для успешной реализации стратегических направлений, клиника выстраивает эффективную систему мотивации и развивает у сотрудников культуру сотрудничества, приверженности, открытости и творчества.

Лучший показатель работы клиники - это ее пациенты, которые, как правило, ей верны. Чаще они даже приходят из других лечебных учреждений, потому что здесь получают реальную медицинскую помощь.

Клиника «Медикейт»:

300041, г. Тула, ул. Вересаева, 2.

Многоканальный телефон: 8 (4872) 52-03-03;

WhatsApp: 8-950-922-93-83

E-mail: info@meditula.ru

Официальный сайт: https://meditula.ru/