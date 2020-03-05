Полицейские поздравили тулячек с наступающим Международным женским днем
В преддверии Международного женского дня полицейские поздравили тулячек с наступающим праздником.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
5 марта сотрудники правоохранительных органов дарили женщинам цветы. При виде полицейских с тюльпанами лица тулячек озарялись улыбками.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Настроение также создавали композиции в исполнении оркестра.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Отметим, что традицию дарить цветы накануне 8 марта полицейские поддерживают ежегодно.
Полицейские поздравили тулячек с наступающим 8 марта.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
К примеру, автоледи на дорогах Тулы и области, а также в подразделениях МРЭО поздравляют сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU