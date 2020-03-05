В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» готовятся к финалу конкурса. Он состоится 6 марта.

В финальных испытаниях принимают участие 12 победительниц отборочных этапов в войсках.

Девушки уже продемонстрировали навыки владения штатным оружием. В конкурсе «Волшебный кулинар» соревновались в приготовлении пищи на время. Одним из условий конкурса стало приготовление различных блюд из единого набора продуктов.

На конкурсе «кутюрье» девушки показали свои навыки в кройке и шитье, подготовив для себя платье.

На завершающем этапе участницы расскажут о себе зрителю в творческом конкурсе.

Отметим, что в проводимом в 3 раз в преддверие Международного женского дня, состязании, принимают участие военнослужащие со всех уголков страны, от Пскова до Уссурийска, от каждой части и соединения Воздушно-десантных войск.