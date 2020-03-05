2020-03-05T15:06:40+03:00
Общество

В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» готовятся к финалу конкурса

Впереди их ждет творческий этап
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В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» готовятся к финалу конкурса.В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» готовятся к финалу конкурса.Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» готовятся к финалу конкурса. Он состоится 6 марта.

В финальных испытаниях принимают участие 12 победительниц отборочных этапов в войсках.

Девушки уже продемонстрировали навыки владения штатным оружием. В конкурсе «Волшебный кулинар» соревновались в приготовлении пищи на время. Одним из условий конкурса стало приготовление различных блюд из единого набора продуктов.

На конкурсе «кутюрье» девушки показали свои навыки в кройке и шитье, подготовив для себя платье.

На завершающем этапе участницы расскажут о себе зрителю в творческом конкурсе.

Отметим, что в проводимом в 3 раз в преддверие Международного женского дня, состязании, принимают участие военнослужащие со всех уголков страны, от Пскова до Уссурийска, от каждой части и соединения Воздушно-десантных войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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