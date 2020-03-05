В Туле затопило водой перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена
Причиной ЧП стала коммунальная авария
В Туле затопило водой перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Утром 5 марта в Туле затопило водой перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена.
Причиной ЧП стала коммунальная авария. С 12.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды по ул. Лейтейзина, д.д. 6, 8, 12б, 12в, ул. Революции, д.д. 21, 33, ул. Халтурина, д.1, ул. Свободы, д.24.
Аварийные работы ведут сотрудники АО «Тулагорводоканал» на ул. Лейтейзина, д.6. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU