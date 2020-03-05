2020-03-05T10:40:07+03:00
Происшествия

Туляк, устроивший смертельное ДТП с автомобилем УФСИН, отправится в колонию

Ему назначено 4 года лишения свободы в колонии-поселении
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Туляк, устроивший смертельное ДТП с автомобилем УФСИН, отправится в колонию.Туляк, устроивший смертельное ДТП с автомобилем УФСИН, отправится в колонию.Фото: Алексей ФОКИН
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Виновник ДТП, в котором погибли двое сотрудников белгородского УФСИН и конвоируемый, услышал приговор. 4 марта суд признал мужчину виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В августе 2019 года водитель автомобиля «Мазда» на скорости 190 км/ч выехал на перекресток дороги на красный. Там он не уступил дорогу спецмашине «Лада». Отечественный автомобиль двигался на зеленый сигнал светофора и имел преимущество на проезд перекрестка.

В результате произошло столкновение автомобилей. Трое человек, находившихся в «Ладе», скончались от полученных травм на месте ДТП.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Он также не сможет 3 года управлять транспортными средствами.

До вступления приговора в законную силу мужчина останется под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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