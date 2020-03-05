2020-03-05T10:19:17+03:00
Общество

В Туле Губернский каток закрывает сезон

За 3,5 месяца ледовую арену посетили более 70 тысяч человек
Поделиться:
В Туле Губернский каток закрывает сезон.В Туле Губернский каток закрывает сезон.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле Губернский каток закрывает сезон. 8 марта на нем выступят воспитанники Тульской областной федерации фигурного катания. 9 марта каток будет работать в обычном режиме. 10 марта начнется его демонтаж.

Каток на центральной площади города работает уже 3 год. В этом сезоне каток начал работать на 3 недели раньше, чем в прошлом.

По сравнению с 2017 годом площадь ледового покрытия увеличилась более чем на 700 кв. метров. Появилась иллюминация «Звездное небо». А также теплая галерея, в которой можно дожидаться своей очереди прежде чем выйти на лед.

Аномально теплая погода зимой не помешала работе катка. За 3,5 месяца ледовую арену посетили более 70 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Первыми вытащили детей через окно": женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру
В момент трагедии на кухне дома на Арцыбушевской находились три женщины, одна из них беременная - ей рассекло лицо шифером, вторую завалило камнями [эксклюзив КП]
Новости 24
Определились все полуфиналисты Тульской баскетбольной любительской лиги
Юрий Бавин может перейти в тульский «Арсенал»
Новый Кубок чемпионов России по футболу побывает в Туле
Управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев выразил соболезнования родным Лидии Аслиян
Туляк стал победителем Первых зимних спортивных игр спортсменов-любителей по конькобежному спорту
В Тульской области на Шатском водохранилище утонул мужчина
Погода в Туле 5 марта: облачно и +9 градусов
Тульское Заречье "захватил" непрекращающийся гул бывшего завода им.Ленина
Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в Туле
27 том «Детской энциклопедии» – «Лошади и пони» уже в продаже!
В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара
В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара
За 5 лет более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
Банк ЗЕНИТ завершит интеграцию дочерних банков в середине 2020 года
5 марта в Туле пройдёт прощание с Лидией Аслиян