В Туле Губернский каток закрывает сезон. 8 марта на нем выступят воспитанники Тульской областной федерации фигурного катания. 9 марта каток будет работать в обычном режиме. 10 марта начнется его демонтаж.

Каток на центральной площади города работает уже 3 год. В этом сезоне каток начал работать на 3 недели раньше, чем в прошлом.

По сравнению с 2017 годом площадь ледового покрытия увеличилась более чем на 700 кв. метров. Появилась иллюминация «Звездное небо». А также теплая галерея, в которой можно дожидаться своей очереди прежде чем выйти на лед.

Аномально теплая погода зимой не помешала работе катка. За 3,5 месяца ледовую арену посетили более 70 тысяч человек.