На полках магазинов «Магнит» появится больше товаров тульских производителей

На совещании шла речь о расширении доли присутствия местной продукции в ассортименте розничной сети.

- Взаимодействие с регионами, их развитие — всегда было сильной стороной «Магнита». Мы инвестиционная компания. Считаем, что с ростом российских поставщиков, мы будем предоставлять не только лучшие товары нашим покупателям, но также способствовать росту российской экономики. Для нас очень важно, чтобы вы росли и развивались вместе с нами. «Магнит» прикладывает для этого все усилия, - обратился к тульским товаропроизводителям член совета директоров «Магнит» Александр Винокуров.

Темой совещания стало сотрудничество тульских предприятий с розничной сетью.Фото: материалы пресс-служб

Директор по закупкам в регионах «Магнит» Михаил Гаврилов озвучил итоги 2019 года по взаимодействию с тульскими производителями:

- По итогам прошлого года доля местных поставщиков в социально значимых категориях превысила 18 %. На сегодняшний день мы сотрудничаем с порядка 50 партнерами из Тульской области. Также нам удалось увеличить товарооборот в 1,5 раза. Он составил почти 5,5 млрд рублей.

Тульский распределительный центр – один из крупнейших в стране.Фото: материалы пресс-служб

Кроме того, сеть развивает направление субаренды. Сейчас 80 малых предпринимателей предлагают свои товары и услуги на площадях торговых точек компании.

В планах «Магнита» довести долю присутствия местных поставщиков в социально значимых товарах, таких как хлеб и хлебобулочные изделия до 90%. Продвигать товары локальных предприятий будут путем интеграции в промокалендарь розничной сети. Такая мера зарекомендовала себя, как успешная - включение в покупательские каталоги региональной продукции позволяет повысить ее товарооборот на 30-40%.

Розничная сеть активно поддерживает тренд на ответственное потребление. Гаджеты, которые используют сотрудники, существенно снижают потребление бумаги.Фото: материалы пресс-служб

Также «Магнит» рассматривает возможности расширения форматов сотрудничества с фермерскими производителями, например, через создание фермерских двориков и лавок.

В ходе совещания региональные товаропроизводители поделились своим опытом налаживания диалога с розничной сетью, задали интересующие их вопросы, а также внесли ряд предложений. Например, как сделать так, чтобы новые позиции в ассортименте «Магнита» стали более заметней для покупателя.

- Обеспечение баланса интересов всех участников продовольственного рынка – одна из приоритетных задач власти и бизнеса. Уверен, что после сегодняшней встречи на полках магазинов «Магнит» станет больше товаров местных производителей, - отметил Алексей Дюмин.

- Для «Магнита» важно получать обратную связь от поставщиков. Регулярные встречи в разных форматах позволяют в режиме диалога формировать общее видение совместной работы, решать возникающие вопросы, фиксировать потенциальные точки роста. Полки наших магазинов всегда открыты для локальных товаров, мы целенаправленно увеличиваем объемы поставок местной продукции. «Манит» продолжит поддерживать местных партнеров, пополняя ассортимент качественными товарами, которые любят и ценят наши покупатели, — подытожил президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

«Магнит» планирует расширять присутствие в своих магазинах социально значимых товаров от местных поставщиков.Фото: материалы пресс-служб

В рамках рабочего визита обсудили и экологическую составляющую. Розничная сеть дала старт компании по «Зеленой доставке».

Это значит, что первые автомобили «Магнита» переведены с дизельного на газомоторное топливо. Мера позволит одновременно снизить вредные выбросы в окружающую среду и затраты на логистику. Последнее особенно актуально для компании. Около 5 600 единиц транспорта ежедневно доставляют товары более чем в 20,5 тысяч торговых точек.

Компания перевела грузовой автопарк на газомоторное топливо.Фото: материалы пресс-служб

- Тульский распределительный центр – один из крупнейших в стране. Мы поддерживаем инициативу компании по переводу грузового автопарка на газомоторное топливо. Это положительно скажется на экологии региона. Правительство области готово оказать компании всестороннюю помощь в этом вопросе, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам Яна Дюннинга, до конца года «Магнит» планирует перевести на природный газ до 250 собственных грузовиков. Транспорт будет работать на длинных дистанциях и обслуживать разные регионы.

- Тестовые машины будут эксплуатироваться в течение нескольких месяцев на длинных дистанциях для оценки эффективности и уровня снижения выбросов, - отметил директор по стратегическому развитию цепочек поставок розничной сети «Магнит» Вазген Бунатян. - Планируется, что результатом станет снижение до 40 % вредных выбросов в атмосферу.

Еще одна мера, которую реализует «Магнит» в части снижения нагрузки на экологию — использование среднетонажного транспорта для более оперативной доставки свежих товаров. Он потребляет меньше топлива в отличие от традиционных большегрузов. К 2023 году доля среднетоннажных машин в автопарке может составить 25–30%.