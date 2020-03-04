2020-03-04T11:21:21+03:00
Происшествия

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детях

Происшествие произошло 26 февраля в деревне Дубовка
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхТульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Узловском районе в деревне Дубовка произошёл странный и, в то же время, шокирующий случай. Ночью, 26 февраля, в одном аварийном и жилом бараке крысы покусали двух детей из одной семьи. Информация быстро распространилась по социальным сетям и местным СМИ.

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детях Фото: соцсети

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети

Сообщается, что в конце февраля ночью 12-летняя девочка и 4-летний мальчик были покусаны крысами, после чего детей увезли в больницу на анализы и лечение. Мама пострадавших сообщает, что дом, в котором они живут достался ей, как сироте. И достался уже в ветхом состоянии и с удобствами на улице, а со временем — все стало еще хуже.

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детях Фото: соцсети

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети

Сама постройка возникла на своём нынешнем месте ещё в 50-х годах 20 века и предназначалась для шахтёров в качестве временного жилища. Сейчас данный барак — это настоящий антисанитарный «коктейль», состоящий из блох, тараканов и крыс. Варианта пригодного для нормальных жилищных условий, по словам хозяйки квартиры, ей с детьми не представляют. Такие условия не могли не вызвать бурной реакции у туляков, которые «взорвали» социальные сети своими комментариями.

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детях Фото: соцсети

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети

Сейчас дети выписаны и их здоровью ничего не угрожает. Однако, за данное дело решил взяться и следственный комитет Тульской области. Следователи проводят деталью проверку на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В хозяйстве пригодится: в Тульской области вор унёс с собой полквартиры
В Тульской области осудят щёкинского налоговика за угрозы и вымогательство
Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской области
Тульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителей
Канадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской земле
Тульская «Юность» попалась за пожарные нарушения
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В центре Тулы на проводах висел бетонный столб
63 млн рублей вернули своим детям родители-должники в Туле
Погода в Туле 4 марта: переменная облачность и + 9 градусов
Тулячка побила рекорд России по дальности полета на аэростате
Семью тульскими вокзалами будут управлять дистанционно
В Тульской области водитель «ВАЗа» наехал на мужчину
Жительница Тульской области избила до смерти 91-летнюю пенсионерку
Туляк развел покупателей оконных блоков на 900 тысяч рублей