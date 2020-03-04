Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детях

В Узловском районе в деревне Дубовка произошёл странный и, в то же время, шокирующий случай. Ночью, 26 февраля, в одном аварийном и жилом бараке крысы покусали двух детей из одной семьи. Информация быстро распространилась по социальным сетям и местным СМИ.

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети

Сообщается, что в конце февраля ночью 12-летняя девочка и 4-летний мальчик были покусаны крысами, после чего детей увезли в больницу на анализы и лечение. Мама пострадавших сообщает, что дом, в котором они живут достался ей, как сироте. И достался уже в ветхом состоянии и с удобствами на улице, а со временем — все стало еще хуже.

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети

Сама постройка возникла на своём нынешнем месте ещё в 50-х годах 20 века и предназначалась для шахтёров в качестве временного жилища. Сейчас данный барак — это настоящий антисанитарный «коктейль», состоящий из блох, тараканов и крыс. Варианта пригодного для нормальных жилищных условий, по словам хозяйки квартиры, ей с детьми не представляют. Такие условия не могли не вызвать бурной реакции у туляков, которые «взорвали» социальные сети своими комментариями.

Тульские следователи расследуют дело о двух покусанных крысами детяхФото: соцсети

Сейчас дети выписаны и их здоровью ничего не угрожает. Однако, за данное дело решил взяться и следственный комитет Тульской области. Следователи проводят деталью проверку на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.