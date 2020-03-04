Анастасия Болотина стала «Леди - тульская полиция 2020»
За звание «Леди - тульская полиция 2020» боролись 22 участницы-сотрудницы МВД по Тульской области. Конкурс проходил на сайте tula.kp.ru с 18 февраля по 4 марта 2020 года.
Таким образом, определись победитель и призеры:
«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина, специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел по г. Туле;
«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина.Фото: Алексей ФОКИН
- «Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова, старший инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области - руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения.
«Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова.Фото: Алексей ФОКИН
- «Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья Лаврентьева, инспектор по исполнению административного законодательства в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.
«Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья ЛаврентьеваФото: Алексей ФОКИН
Свои заслуженные награды победительницы получат в рамках праздничного концерта в Управлении МВД России по Тульской области 6 марта.
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Перерасчет голосов был произведен после обнаружения признаков накрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU