Анастасия Болотина стала «Леди - тульская полиция 2020»

За звание «Леди - тульская полиция 2020» боролись 22 участницы-сотрудницы МВД по Тульской области. Конкурс проходил на сайте tula.kp.ru с 18 февраля по 4 марта 2020 года.

Таким образом, определись победитель и призеры:

«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина, специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел по г. Туле;

«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина.Фото: Алексей ФОКИН

- «Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова, старший инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области - руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения.

«Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова.Фото: Алексей ФОКИН

- «Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья Лаврентьева, инспектор по исполнению административного законодательства в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

«Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья ЛаврентьеваФото: Алексей ФОКИН

Свои заслуженные награды победительницы получат в рамках праздничного концерта в Управлении МВД России по Тульской области 6 марта.

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Перерасчет голосов был произведен после обнаружения признаков накрутки.