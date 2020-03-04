2020-03-04T10:45:25+03:00
Общество

Анастасия Болотина стала «Леди - тульская полиция 2020»

Таков результат упорной борьбы между леди-полицейскими в рамках совместного конкурса «Комсомолки» и УМВД России по Тульской области
Поделиться:
Анастасия Болотина стала «Леди - тульская полиция 2020».Анастасия Болотина стала «Леди - тульская полиция 2020».Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

За звание «Леди - тульская полиция 2020» боролись 22 участницы-сотрудницы МВД по Тульской области. Конкурс проходил на сайте tula.kp.ru с 18 февраля по 4 марта 2020 года.

Таким образом, определись победитель и призеры:

«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина, специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел по г. Туле;

«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина. Фото: Алексей ФОКИН

«Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Болотина.Фото: Алексей ФОКИН

- «Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова, старший инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области - руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения.

«Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова. Фото: Алексей ФОКИН

«Вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Анастасия Фетисова.Фото: Алексей ФОКИН

- «Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья Лаврентьева, инспектор по исполнению административного законодательства в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

«Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья Лаврентьева Фото: Алексей ФОКИН

«Вторая вице-мисс Леди - тульская полиция 2020» - Наталья ЛаврентьеваФото: Алексей ФОКИН

Свои заслуженные награды победительницы получат в рамках праздничного концерта в Управлении МВД России по Тульской области 6 марта.

ВАЖНО!

Перерасчет голосов был произведен после обнаружения признаков накрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Первыми вытащили детей через окно": женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру
В момент трагедии на кухне дома на Арцыбушевской находились три женщины, одна из них беременная - ей рассекло лицо шифером, вторую завалило камнями [эксклюзив КП]
Новости 24
В хозяйстве пригодится: в Тульской области вор унёс с собой полквартиры
В Тульской области осудят щёкинского налоговика за угрозы и вымогательство
Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской области
Тульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителей
Канадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской земле
Тульская «Юность» попалась за пожарные нарушения
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В центре Тулы на проводах висел бетонный столб
63 млн рублей вернули своим детям родители-должники в Туле
Погода в Туле 4 марта: переменная облачность и + 9 градусов
Тулячка побила рекорд России по дальности полета на аэростате
Семью тульскими вокзалами будут управлять дистанционно
В Тульской области водитель «ВАЗа» наехал на мужчину
Жительница Тульской области избила до смерти 91-летнюю пенсионерку
Туляк развел покупателей оконных блоков на 900 тысяч рублей