Решение проблемы есть всегда

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА известна не только тулякам, но и жителям соседних областей. Клиника в Туле является частью большой Группы Компаний Эксперт, в состав которой в настоящее время входит 40 диагностических центров и 10 многопрофильных клиник в различных регионах России, расположенных по всей территории нашей страны - от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Мурманская до Владикавказа.

ЭКСПЕРТ уже третий год принимает пациентов в формате клиники.

Высокий уровень медицинской помощи обусловлен сочетанием инновационных технологий, квалификацией и опытом персонала, соблюдением строгих стандартов медицинской безопасности.

В КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ есть возможность получить медицинские услуги не только на коммерческой основе, но и по полисам ОМС и ДМС.

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА ежедневно работает в режиме с 7:00 до 23:00 часов, без выходных и праздников. Пациентам создаются комфортные условия пребывания и приём по предварительной записи. Оборудованы удобные зоны ожидания и детский уголок для малышей в отделении Педиатрии. Перед клиникой располагается бесплатная парковка, а в шаговой доступности находится остановка общественного транспорта "Орловская".

ЭКСПЕРТ уже третий год принимает пациентов в формате клиники. Помимо приёмов узких специалистов, здесь находится обширная лабораторно - диагностическая база. Название обязывает работать на уровне высоких международных стандартов качества лечения – так называемом «Золотом стандарте».

Клиника оснащена оборудованием экспертного класса, поэтому пациенты получают качественную диагностику – результаты компьютерной магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентгенологических исследований и УЗИ, функциональной диагностики, а также лабораторных исследований принимаются крупными клиниками Москвы и за рубежом. Для решения различных проблем со здоровьем пациентам предлагается большой выбор готовых удобных программ. Например, программы: "Здоровый желудок", "Здоровая спина", "Светлая голова" и другие, нацеленные на комплексную диагностику организма. Сейчас в КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ работает свыше 150 специалистов по более, чем 26 медицинским направлениям. Пациенты могут получить консультацию узких специалистов для взрослых и детей по направлениям:

Для решения различных проблем со здоровьем пациентам предлагается большой выбор готовых удобных программ.

педиатрия и неонатология, отоларингология и офтальмология, эндокринология и диетология, акушерство и гинекология, проктология и урология, аллергология и иммунология, кардиология и ревматология, неврология и психиатрия, нейро- и сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, дерматовенерология и трихология, гастроэнтерология, пульмонология, и многим другим.

В Детском отделении ведут приём замечательные педиатры, офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, инфекционист и многие другие специалисты . Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Сергеевна Журавлева ведёт приём маленьких пациентов. К офтальмологу рекомендуется обращаться как для профилактики, так и сразу, как только замечены изменения в зрении: банальные "мушки" перед глазами, ухудшение зрения, появление искажений изображения, задвоение перед глазами или тёмные пятна, покраснения глаз, ощущение песка в глазах, жалобы на быструю утомляемость глаз, слезотечение, зуд и покраснение век и так далее.

Татьяна Сергеевна тщательно проведет обследование (визометрия, скиаскопия, офтальмоскопия, рефрактометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, осмотр глазного дна, подбор очков) и назначит необходимое лечение. В клинике работает Кабинет Охраны зрения, в котором используются аппараты для лечения, коррекции и реабилитации различных патологий детей.

Сейчас в КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ работает свыше 150 специалистов по более, чем 26 медицинским направлениям.

В отделение Отоларингологии КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ведут приём несколько врачей: Людмила Владимировна Вандышева, Ольга Васильевна Козлечкова, Дмитрий Игоревич Раков, Кристина Алексеевна Гнаповская, Кирилл Владимирович Зайцев, Денис Алексеевич Добрынин. Оснащение клиники позволяет проводить не только консультативный приём, но и осуществлять различные лечебные процедуры и малоинвазивные манипуляции. Врачи используют в своей работе новейшие методики, последние научные разработки, с которыми они познакомились на конференциях и семинарах. Несколько врачей являются доцентами кафедр медицинского ВУЗа и возглавляют кафедры.

Отделение Гинекологии предлагает широкий спектр и выполняет полный объем гинекологических манипуляций:

УЗИ органов малого таза, молочных желез Кольпоскопию Лапароскопические операции Гистероскопию Гинекологическую эндокринологию

Врачи-гинекологи практикуют индивидуальные методики ведения пациентов. Для удобства создана программа "Женское здоровье"– это "cheсk-up", который включает все необходимые исследования для ежегодного профилактического осмотра для раннего выявления заболеваний. Для будущих мам предусмотрены специальные программы ведения беременности. Врачи-гинекологи приглашают женщин пройти профилактический осмотр–скрининг:

Лечение заболеваний шейки матки Эндометриоза Воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы ВПЧ – ассоциированных заболеваний шейки матки Онкологических заболеваний

Каждая пациентка может выбрать себе доктора "по душе" и проходить профилактический осмотр на регулярной основе, что поможет исключить или выявить заболевания на ранней стадии.

Эндоскопические исследования в КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ проводят опытные врачи: заслуженный врач РФ Галина Владимировна Виноградова, Андрей Александрович Полещиков, Игорь Иосифович Рудник. При необходимости используются методы обезболивания манипуляций, что помогает легче их перенести. На 4-м этаже клиники располагаются кабинеты эндоскопии, манипуляционная, процедурная и дневной стационар.

Руководство заботиться о том, чтобы врачи постоянно повышали свою квалификацию, поэтому посещение семинаров и конференций – неотъемлемая часть рабочего процесса. Для повышения квалификации врачей-радиологов был специально учрежден Институт дополнительного профессионального образования, который не только готовит кадры для МРТ-центров и для всей страны, но и ведёт обширные научные исследования в сфере МРТ-диагностики.

Каждый пациент должен быть уверен, что он получит медицинскую помощь в любой момент в необходимом объёме и не останется "один на один" со своей проблемой. Врачи сделают все для пациента, столкнувшегося с проблемой, чтобы он смог найти необходимое решение и получить качественную медицинскую помощь. А при возникновении сложной ситуации, врачи могут предложить пациенту решение не только внутри тульской клиники, но и мгновенно собрать консилиум из медицинских коллег из других регионов России. Для этого в клинике предусмотрена специальная отлаженная система связи внутри специалистов. Для решения проблем оперативным путём, пациент может быть перенаправлен из клиники на оперативное вмешательство в лучшие медицинские учреждения Москвы. Также московские специалисты на постоянной основе проводят приём на базе тульской клиники. Поэтому у пациентов всегда есть выбор – к кому специалисту пойти на приём и получить консультацию специалистов высокого уровня.

Клиника Эксперт решение есть всегда!

Режим работы: с 7:00 до 23:00 ч.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 94 (ост. Орловская)

Телефон: 700-006

Сайт: https://www.mrtexpert.ru/tul

*****Группа медицинских компаний «Эксперт» ведёт историю с 2007 года и является одной из крупнейших в стране сетей лучевой диагностики «МРТ-Эксперт»: 40 центров в 36 регионах и 10 многопрофильных медицинских центров в 10 регионах. В мае 2019 года ГК «Эксперт» расширила зону присутствия и открыла диагностический центр в Армении на базе Гюмрийского медицинского центра.