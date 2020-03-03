Дорога к самому себе: почему тулякам стоит прочитать новый роман Александра Лапина «Я верю»

Альманах «Я верю», выпущенный издательством «Вече», — книга необычная. Это своего рода послесловие к вышедшему в 2017 году роману «Святые грешники» известного российского писателя Александра Лапина.

По сути, это литературный диптих, одна часть которого написана читателями, другая — самим автором. «Я верю» — откровенный разговор на непростую тему духовных исканий. На фоне деградации исчерпавшей свои духовные силы европейской цивилизации Россия демонстрирует яркий импульс возвращения к вере, и в силу многоконфессиональности нашего Отечества возрождение наблюдается практически во всех традиционных религиях.

Опыт автора + опыт читателей

«Я верю» продолжает давние творческие традиции автора. Одна из первых его книг, «Утерянный рай», задумывалась Александром Лапиным сначала как роман о юности поколения, оказавшегося в зените жизни на страшном переломе эпох. Но герои и события, выхваченные писателем из стремительного потока отечественной истории, вызвали такой искренний интерес у аудитории, что роман в итоге вырос в шеститомную сагу о наших современниках «Русский крест», охватившую огромный период.

Эпопея пробудила в читателях желание поделиться с автором собственными размышлениями о жизни, воспоминаниями о том, как они сами преодолевали те же рубежи, что и герои саги. В руках у писателя оказался воистину бесценный материал — коллективный портрет поколения на фоне эпохи. Так на свет появился альманах «Дневник поколения».

Последовавший за эпопеей «Русский крест» роман «Святые грешники» явился для Александра Лапина экзистенциальным переходом от насущных проблем человеческого бытия к проблемам духовного поиска, которые рано или поздно встают перед каждым из нас. Книга стала ответом на вызов времени — чем меньше стабильности в окружающем человека мире вещном, тем сильнее у него потребность в осознании своего места в пространстве духа. И снова читательские отклики доказали не только актуальность избранной автором темы, но и необходимость осмыслить сложный процесс духовного самосовершенствования, к которому сегодня подключается всё больше людей. Сопоставление личного опыта писателя с коллективным опытом читателей и стало смыслообразующим стержнем альманаха «Я верю. Исповедь поколения».

Голос души

В русском языке есть точная и ёмкая идиома — «душа просит». Голос её слышнее всего тогда, когда человеку больше невмоготу жить так, как он живёт. Когда самым важным становится стремление во что бы то ни стало найти и осознать своё место в мире, границы которого определяются не материальными благами и удовольствиями, а вечными истинами, на которых с сотворения мира строится жизнь человеческая.

В этой точке и начинается долгая дорога к Богу, а значит, и к самому себе, сотворённому по его образу и подобию.

Рассказы о том, ценой каких усилий удаётся человеку одолеть этот крутой маршрут, и собраны в альманахе «Я верю». Сгруппированы они по пяти главам. «Начало начал» — это истории родом из детства. Бесхитростные новеллы о том, как в чистое детское сердце снизошла божественная благодать, сродни сказкам — столько в них чудесного, а порой и совершенно невероятного, вроде потерянных медяков, внезапно появившихся там, где их только что искали и не нашли.

С возрастом открытость человека миру начинает таять, а сомнения в том, что он всё равно прекрасен, наоборот, набирают силу, потому и поиск себя становится всё более мучительным. Зато, как явствует из историй, собранных в главе «Верю? Не верю?», результат ценится выше.

Путь к себе нередко приводит человека туда, куда он совсем не ожидал попасть, ведь наше подлинное «я» зачастую загадка для нас самих. О крутых виражах самопознания повествует глава «Ищите и обрящете». А следующая — «Чудны дела твои» — это истории о помощи свыше, пришедшей к тем, у кого хватило сил и веры дождаться её. И наконец — «Дороги к храму», глава, название которой говорит само за себя.

«Божественные силы в нас безграничны»

А завершает альманах «книга в книге», написанная Александром Лапиным — личный опыт автора, накопленный на непростом пути веры. Этот предельно откровенный монолог о преодолении себя кардинально отличается от модных ныне повествований о достижении успеха. В то же время это не свод «правил» и «упражнений», слепое следование которым обеспечит читателю просветление вкупе с безграничным счастьем, а пример творческого подхода к жизни, настолько яркий и убедительный, что призван разжечь искру творчества в душе каждого, кто способен позитивно мыслить и глубоко чувствовать.

Ведь жизнь в современном обществе проходит на границе неопределённости: как никогда прежде, риск остаться без работы и средств к существованию, потерять любимого человека, заболеть, утратить крышу над головой, а то и смысл собственного существования высок. В поиске надёжных ориентиров, опираясь на которые можно было бы жить достойно, человек в конечном итоге приходит к вечным истинам. И неважно, какое именно вероучение он для этого избирает, поскольку все они в разной форме постулируют одни и те же принципы.

«Я верю» действительно необычная книга. Она может стать для читателя и советчиком, и спутником, и другом. В самую трудную, самую отчаянную минуту она напомнит ему о непреложной истине, которую некогда поведал миру Махатма Ганди: «Божественные силы в нас безграничны».

Ксения ВИШНЕВСКАЯ.