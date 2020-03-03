За парковку на газонах на туляков ежедневно составляют более 30 протоколов

3 марта сотрудники управления по административно-техническому надзору на пересечении улицы Каминского и Ф. Энгельса провели очередной рейд. В центре внимания — парковка автомобилей на газонах. По ее итогам были зафиксированы нарушения.

Наказывать за них рублем начали совсем недавно - с момента внесения поправок в региональный Закон «Об административных правонарушениях в Тульской области». За этот период привлекли к ответственности около 400 автомобилистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Ежедневно по статье ст. 8.15 «Размещение транспортных средств на озелененных территориях и детских площадках» составляют ежедневно порядка 30 протоколов.

При этом выявляют нарушителей не только сотрудники управления, но и сами туляки. С жалобами они обращаются в УАТН.

Фото: Алексей ФОКИН

- При обследовании территорий города сотрудники обращают внимание в том числе на транспортные средства, размещенные на озелененной территории (газона, цветниках и т.д.), фиксируют правонарушения, выясняют, кто является собственником транспортного средства, составляется протокол. В дальнейшем административная комиссия принимает решение о наказании для владельца транспортного средства. Штраф для этой категории лиц — 2 тысячи рублей — независимо от того, на кого зарегистрировано ТС, - прокомментировал начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.