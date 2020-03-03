2020-03-03T09:24:51+03:00
Общество

«Цветы/конфеты» не прокатят: подборка небанальных подарков на 8 марта

Первый весенний праздник наступит буквально через неделю, и уже самое время определиться с подарками
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«Цветы/конфеты» не прокатят: подборка небанальных подарков на 8 марта«Цветы/конфеты» не прокатят: подборка небанальных подарков на 8 мартаФото: материалы пресс-служб
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Чтобы в последний момент не бегать по городу в поисках тюльпанов и конфет, составили для туляков подборку интересных и доступных подарков к Международному женскому дню.

Девайсы, техника, гаджеты

По статистике, одним из самых желанных подарков у женщин являются – техника и гаджеты. Если дарить пылесос или вафельницу в ваши планы не входит, в качестве более элегантного презента можно рассмотреть:

По статистике, одним из самых желанных подарков у женщин являются – техника и гаджеты. Фото: материалы пресс-служб

По статистике, одним из самых желанных подарков у женщин являются – техника и гаджеты.Фото: материалы пресс-служб

Беспроводные наушники: в прошлом году продажи беспроводных наушников утроились, по сравнению с 2018 годом. Если ваша любимая часто при помощи смартфона: слушает музыку, документальные фильмы, новые клипы на YouTube, - новые беспроводные наушники – идеальный вариант подарка!

Смартфоны. Праздник – неплохой повод порадовать дорогую вам даму новым гаджетом. Пройдитесь по магазинам, оцените самые выгодные предложения: в период «февромарта» многие крупные сети предлагают скидки, подарки и кэбшебки. Например, до 8 марта в интернет магазине МТС можно приобрести стильный смартфон Huawei Y6S за всего 9 900 рублей, а в подарок получить модный фитнес-браслет.

Если же решитесь приобрести гаджет у непроверенных поставщиков, эксперты предупреждают, будьте внимательны: слишком много на рынке подделок. Как выбрать настоящий смартфон и не ошибиться – узнайте по ссылке: https://media.mts.ru/gadgets/186450/#top

Фитнес-браслет: в прошлом году туляки увлеклись темой здоровья и приобрели в два раза больше фитнес-браслетов, чем годом ранее. 2020 год продолжает курс на здоровый образ жизни. Решитесь подарить фитнес-браслет - разнообразие моделей, скидов, вариантов можно посмотреть здесь.

В прошлом году туляки увлеклись темой здоровья и приобрели в два раза больше фитнес-браслетов, чем годом ранее. Фото: материалы пресс-служб

В прошлом году туляки увлеклись темой здоровья и приобрели в два раза больше фитнес-браслетов, чем годом ранее.Фото: материалы пресс-служб

Детские smart-часы: юным модницам понравится этот стильный и практичный аксессуар: часы оснащены шагомером, с ними можно посещать тренировки даже в бассейне, можно принимать звонки и отправлять SMS родителям. Но самое главное – smart-часы позволяют контролировать местоположение детей. При помощи приложения на смартфоне родители могут проверять, где находится ребенок, смотреть историю перемещений, кроме того часы запустят SOS-сигнал, если что-то случилось. Приобрести гаджет в интернет-магазине МТС можно от 1500 рублей.

Косметика, бьюти-подарки

На втором месте по популярности среди подарков для дам - косметика. Такому презенту женщины точно порадуются, но вот мужчине угадать сложно и с кремом для лица, и с парфюмом. Если вы не знаете любимый аромат своей избранницы, рекомендуем подарить сертификат:

На втором месте по популярности среди подарков для дам - косметика. Фото: материалы пресс-служб

На втором месте по популярности среди подарков для дам - косметика.Фото: материалы пресс-служб

Сертификат в магазин косметики: на сумму от 500 рублей можно приобрести в крупные сетевые магазины - Летуаль или Рив Гош. Если ваша дама поклонница органической косметики – приобретите подарочную карту в магазин «Зеленка» (Тула, ТК Парадиз, 1 этаж) - здесь прекрасный выбор натуральной косметики, а к праздникам запущено несколько приятных акций.

Приятный массаж, косметические процедуры, спа, - что еще нужно для женского счастья? С таким подарком вы точно не прогадаете и продемонстрируете нежность и заботу по отношению к своей даме. В Туле немало салонов спа и разных видов массажа. Присмотритесь, например, к салону тайского массажа Savatdi spa. Сюда можно прийти с подружками и устроить настоящий «восьмимартовский» девичник.

Цветы

Символом 8 марта считаются – тюльпаны и мимозы. Но тульские флористы рекомендуют внести немного разнообразия и добавить в букеты:

- искренние весенние цветы – нарциссы, крокусы и гиацинты. Гиацинты, кстати, можно выбрать в горшочках, с плотными бутонами, - тогда они еще долго будут радовать своей свежестью и красотой;

- подарить цветочную композицию на биогубке. Они выглядят оригинально и очень долго не вянут;

- разбавьте стандартные букеты герберами, ирисами и альстромерией;

Кроме того, в преддверии 8 марта в Туле будут работать цветочные базары: в Пролетарском, Советском, Центральном и Зареченском районах города. Здесь можно выбрать свежую срезку разнообразных цветов на любой вкус и кошелек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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