Стоматологическая клиника «Вита-Дент»: Улыбнись новому дню

Тульская клиника «Вита-Дент» открылась более десяти лет назад и начала свою работу с одного стоматологического кресла с двумя специалистами-стоматологами. Сегодня же — это восемь стоматологических кресел, девять специалистов высокого класса, среди которых: три терапевта, ортодонт, три ортопеда и два хирурга — парадонтолог и имплантолог.

Сотрудники клиники – как ветераны стоматологии, так и молодые даровитые высококвалифицированные специалисты.

В настоящий момент клиника предоставляет все виды стоматологических услуг, индивидуально подходя к каждому пациенту. Здесь можно безболезненно вылечить зубы современными импортными материалами, произвести эстетическую реставрацию. Среди услуг также снятие зубных отложений, отбеливание, все виды протезирования в кратчайшие сроки, хирургическая стоматология, операции по имплантации зубов и многое другое. Передовое направление работы клиники — имплантология.

Клиника оборудована современной медицинской техникой и новейшими стоматологическими материалами, имеющими сертификаты соответствия и прошедшими соответствующий контроль качества.

Сотрудники клиники – как ветераны стоматологии, так и молодые даровитые высококвалифицированные специалисты, регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.

С международной конференции в Израиле главный врач, стоматолог-ортопед Иван Федорович Бондаренко и стоматолог-хирург, имплантолог Андрей Александрович Румянцев привезли технику имплантации с немедленной нагрузкой, когда пациенту за один, максимум два дня, ставят и имплант и временную коронку, не растягивая процесс на несколько месяцев. В настоящее время данная техника успешно применяется в клинике.

Клиника оборудована современной медицинской техникой и новейшими стоматологическими материалами.

Но главное отличие «Вита-Дент» от других частных стоматологических клиник — это традиции наставничества. Под чутким руководством Ивана Федоровича Бондаренко пришедшие в клинику сразу из вуза молодые специалисты за небольшой промежуток времени уже успешно проводят сложные операции, ведут массовый прием пациентов. А множество добрых позитивных откликов от людей и постоянно заполненное на недели вперед расписание — лучшее доказательство их высокого профессионального уровня.

Клиника «Вита-Дент»:

г. Тула, ул. Октябрьская, 24, 4 этаж

Телефон регистратуры:

8 (4872) 440-340

8-905-627-26-26

Режим работы:

Понедельник-пятница: 9:00 — 19:00,

суббота 9:00 — 14:00.