2020-03-02T15:07:36+03:00
Здоровье

Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2020»
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Стоматология «ПрофиДент» одна из ведущих клиник в Туле.Стоматология «ПрофиДент» одна из ведущих клиник в Туле.
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Стоматология «ПрофиДент» одна из ведущих клиник в Туле. Все сотрудники являются дипломированными специалистами, с опытом работы более 10 лет. Врачи клиники регулярно проходят стажировку в ведущих образовательных центрах и используют в своей работе только качественные и проверенные материалы и оборудование.

Своим пациентам в стоматологии предлагают только качественные и проверенны материалы, при этом цены на услуги в Клинике одни из самых привлекательных в городе.

Своим пациентам в стоматологии предлагают только качественные и проверенны материалы, при этом цены на услуги в Клинике одни из самых привлекательных в городе.

Наличие собственной полностью оборудованной для всех видов протезирования зуботехнической лаборатории позволяет проводить качественное протезирование в короткие сроки с максимальным вовлечением в процесс проведения лечения всех участвующих специалистов.

Для Клиники качество всегда стоит на первом месте, потому что самая большая награда за труд – это когда пациенты рекомендуют «ПрофиДент» своим родственникам и знакомым.

В Клинике все организовано в строгом соответствии с требованиями СанПина. Все вместе это говорит, прежде всего, об ответственном отношении наших стоматологии к своей работе. Именно это и вывело «ПрофиДент» в число лучших стоматологических клиник Тулы.

Своим пациентам в стоматологии предлагают только качественные и проверенны материалы, при этом цены на услуги в Клинике одни из самых привлекательных в городе.

В Клинике все организовано в строгом соответствии с требованиями СанПина.

В Клинике все организовано в строгом соответствии с требованиями СанПина.

В настоящий момент стоматологическая клиника ПрофиДент предоставляет целый спектр стоматологических услуг:

Диагностика, гигиена и профилактика болезней зубочелюстной системы Отбеливание зубов Лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит) Лечение заболеваний пародонта Удаление зубов с применением современных методов обезболивания Протезирование зубов с использованием высококачественных материалов Имплантология В клинике разработана специальная система скидок и бонусов. Иногородним пациентам предоставляется скидка в 10 процентов. Есть льготы для ветеранов Великой Отечественной Войны. Также постоянным пациентам выдается карта, которая позволяет сэкономить до 15 процентов от стоимости услуг.

Тула, Улица Радищева, 2,

Запись на прием к врачу (4872) 71-08-17

www.profident-tula.ru

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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