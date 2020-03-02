2020-03-02T14:08:02+03:00
Общество

Шумиха вокруг путевок в детские лагеря в Туле: очереди с 7 утра и 4 тысячи электронных заявлений в минуту

Порядка 90 человек приехали утром к Центру организации отдыха детей и молодежи [фото, видео]
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2 марта в Туле стартовал прием заявок на путевки для школьников в детские лагеря.2 марта в Туле стартовал прием заявок на путевки для школьников в детские лагеря.Фото: Алексей ФОКИН
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2 марта в 09:00 стартовал прием заявок на путевки для школьников от 7 до 15 лет в детские лагеря Тульской области и Краснодарского края. Оформить заявку можно либо через портал «Госуслуги71» либо в Центре организации отдыха детей и молодежи.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Однако в первый же день старта кампании все пошло не по плану. Туляки выстроились в очереди за путевками в Центре организации отдыха детей и молодежи. Некоторые даже приехали к учреждению к 7:00.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Несмотря на то, что разъяснительная кампания проводилась и в образовательных учреждениях, через электронные дневники, использовались информационные стенды, озвучивалась на родительских собраниях, сегодня задолго до 9.00 перед Центром организации отдыха и оздоровления детей и молодежи собралась очередь – порядка 90 человек. Люди хотели лично обратиться с заявлением. При этом в очереди находились не только родители, но и бабушки и дедушки — родственники, которые не имеют права подавать такие заявления. Я хотела бы сориентировать родителей на удобство электронного портала, на подачу заявления в дистанционной форме, - подчеркнула заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

Сейчас на портале госуслуг можно не только выбрать здравницу, но и впоследствии отслеживать статус заявления — результат работы с ним. Год от года число обращений, которые поступают в электронном виде, увеличивается, поскольку это, действительно, удобный для родителей формат.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Впрочем, в этот раз с этой электронной системой также возникли сложности. Виной тому стало большое количество заявок, поданных одновременно.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Активность этого утра — 4 тысячи заявлений в минуту – не позволила обрабатывать такое количество информации в необходимом ритме и скорости.

По состоянию на 12:00 портал «Госуслуги71» работает в штатном режиме. Во всех образовательных организациях выделены операторы по оказанию помощи родителям по подаче заявок.

КОНКРЕТНО

Закуплено 4 806 путевок - примерно поровну в здравницы Черноморского побережья и здравницы Тульской области. Это больше на 300 путевок, чем в прошлом году.

Очередь за детскими путевками в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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