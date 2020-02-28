Экс-мэр Тулы Александр Прокопук не сможет 11 месяцев выезжать за пределы города
27 февраля Центральный районный суд Тулы рассмотрел ходатайство Александра Прокопука. Экс-мэр просил заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания.
28 февраля суд удовлетворил ходатайство. Прокопуку назначено ограничение свободы на неотбытый срок - 11 месяцев 23 дня.
В течение этого времени для бывшего градоначальника будут установлены ограничения. Александр Прокопук не сможет выезжать за пределы города, изменять место жительства без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
Также ему запретили посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие.
Зато Александр Прокопук должен будет 2 раза в месяц приходить отмечаться в соответствующие органы.
ИСТОЧНИК KP.RU