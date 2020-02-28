2020-02-28T14:55:52+03:00
Происшествия

Экс-мэр Тулы Александр Прокопук не сможет 11 месяцев выезжать за пределы города

Стали известны подробности досрочного выхода на свободу бывшего градоначальника
Поделиться:
Экс-мэр Тулы Александр Прокопук не сможет 11 месяцев выезжать за пределы города.Экс-мэр Тулы Александр Прокопук не сможет 11 месяцев выезжать за пределы города.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

27 февраля Центральный районный суд Тулы рассмотрел ходатайство Александра Прокопука. Экс-мэр просил заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания.

28 февраля суд удовлетворил ходатайство. Прокопуку назначено ограничение свободы на неотбытый срок - 11 месяцев 23 дня.

В течение этого времени для бывшего градоначальника будут установлены ограничения. Александр Прокопук не сможет выезжать за пределы города, изменять место жительства без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Также ему запретили посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие.

Зато Александр Прокопук должен будет 2 раза в месяц приходить отмечаться в соответствующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле упавшее на Одоевском шоссе дерево перегородило въезд во двор
Жительницу Тульской области, избившую четырехмесячного сына, заключили под стражу
За 2019 год туляки 65 тысяч раз подписались на Wink «Ростелекома»
В 2019 году Тульская область приняла 1 млн туристов
Тула встретила красавиц из всех Воздушно-десантных войск страны
29 февраля в Туле ограничат движение и остановку транспорта
Жительница Тульской области нашла змею в торфе для рассады
В Туле прошла образовательная программа «Бизнес-старт»
В Туле оцепили подземный переход на ул. Мосина из-за бесхозного рюкзака
В Воловском районе остались без воды более 3,5 тысяч человек
В Туле на ул.Пузакова женщина выпала из окна
В Тульской области откажутся от вторых смен в школах
Тульская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Тульской области дети повредили арт-объект «Голубь мира»
В первый день весны «Арсенал» проведет первую официальную игру весенней части чемпионата
Профессиональные структуры займутся охраной всех учреждений Тулы
В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс