Экс-мэр Тулы Александр Прокопук не сможет 11 месяцев выезжать за пределы города

27 февраля Центральный районный суд Тулы рассмотрел ходатайство Александра Прокопука. Экс-мэр просил заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания.

28 февраля суд удовлетворил ходатайство. Прокопуку назначено ограничение свободы на неотбытый срок - 11 месяцев 23 дня.

В течение этого времени для бывшего градоначальника будут установлены ограничения. Александр Прокопук не сможет выезжать за пределы города, изменять место жительства без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Также ему запретили посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие.

Зато Александр Прокопук должен будет 2 раза в месяц приходить отмечаться в соответствующие органы.