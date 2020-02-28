Клиника Красоты в Туле

"Клиника Красоты" - открылась в Туле буквально 2 года назад, но уже завоевала репутацию как центр красоты, который оказывает медицинские и косметологические услуги по высоким стандартам.

Стальная Елена Владимировна, врач-косметолог, дераматолог, стаж работы более 20 летФото: Алексей ФОКИН

Клиника оснащена последними достижениями в области аппаратной косметологии. Если отражение в зеркале вас перестало радовать, фигура кажется не совершенной, то вам в "Клинику красоты в Туле". Опытные врачи-косметологи, дерматовенерологи со стажем работы более 20 лет проведут квалифицированную консультацию по любому интересующему вас вопросу и назначат тот комплекс процедур, который подходит именно вам.

Преимущества:

1. врачи-косметологи, дерматологи с опытом работы более 20 лет

2. Полный спектр услуг врачебной и эстетической косметологии

3. Современное оборудование

4. Доступные цены, акции, спецпредложения на все виды услуг

Врачи Клиники постоянно совершенствуют свои знания и навыки, повышают квалификацию, регулярно посещают конгрессы и семинары, принимают участие в вебинарах и конференциях дерматологических и косметологических врачебных сообществ. Ведь индустрия красоты на сегодняшний день развивается практически ежедневно и специалисты "Клиники красоты" знают все о последних новинках и предлагают только проверенные передовые методики своим клиентам.

Перечень услуг в клинике постоянно расширяется и может удовлетворить даже самых взыскательных клиентов. Ведь красота - это не только лицо, но и тело. Стать стройным и подтянутым можно без изнурительных и под час вредных диет и физических тренировок. В "Клинике красоты" разработаны авторские программы по коррекции фигуры и веса с использованием аппаратных процедур нового поколения.

Клиника оснащена последними достижениями в области аппаратной косметологии.Фото: Алексей ФОКИН

Так например, К услугам клиентов клиники: ультразвуковая кавитация или безоперационная липосакция, она создает особые колебательные движения, активно применяющиеся для действенного и безопасного уменьшения количества жира, который не исчезает даже при строгой диете и упорных занятиях физическими упражнениями. Целлюлит уходит, и кожа разглаживается.

LPG-массаж — аппаратный метод коррекции фигуры, обеспечивает мощный лифтинг, моделирует необходимые контуры тела.

RF лифтинг – это омолаживающая процедура, позволяющая справиться со многими эстетическими проблемами кожи лица и тела. Под воздействием радиочастотной энергии кожа разогревается и происходит сокращение старых и растянутых соединительных волокон ткани. Это приводит к активации выработки коллагена, благодаря которому кожа становится более молодой и эластичной, запускаются естественные процессы омоложения.

Лазерный липолиз – это процедура, позволяющая избавиться от подкожного жира в «жировых ловушках» тела (надколенные области, область подбородка, задняя поверхность плеча, бедра, ягодицы, талия). Эта процедура помогает не только скорректировать фигуру, но и подтянуть кожу, избавиться от целлюлита, сделать кожу более упругой и эластичной. Поэтому каждый в Клинике найдет ту программу процедур, которая ему нужна и подходит (антицеллюлитная, лимфодренажная, моделирующая, лифтинг).

Перечень услуг в клинике постоянно расширяется и может удовлетворить даже самых взыскательных клиентов.Фото: Алексей ФОКИН

Лазерная диодная эпиляция является золотым стандартом в области удаления волос. Возможности диодного лазера позволяют остановить рост нежелательных волос на любом участке тела любого фототипа кожи, как минимум, на 5 лет. Диодная лазерная эпиляция считается наиболее безболезненной из аналогичных процедур.

В Клинике красоты процедура эпиляции проходит на диодном лазере Silvano (Италия). Silvano способен обработать даже грубые, жесткие волосы с глубоко посаженными луковицами, обеспечивая гладкую кожу всем желающим. Позволяет справляться со светлыми рыжими и даже пушковыми волосками на смуглой и полностью темной коже. Тип кожи уже не показатель. Лазер Silvano гарантированно дает результат всем, кто этого желает.

Для красоты в Клинике красоты есть все и даже больше, некоторые процедуры делают только здесь. Например, процедура голивудских звезд HELEO4™ – новое поколение фотодинамической косметологии.

Неинвазивная комфортная процедура с видимым результатом. Изначально фотодинамичекая терапия применялась для борьбы с онкологическими патологиями и дерматологическими заболеваниями, а затем ее взяли на вооружение косметологи,

Процедура HELEO4™ буквально стирает с кожи морщинки, устраняет сосудистую сеточку и купероз, побеждает акне. Она делает кожу совершенной.

Уникальная система Hydra Beauty, сочетающая аквапилинг с лечебными сыворотками, вакуумное всасывание, алмазную микродермабразию и электропорацию. Метод омоложения и очищения кожи, который гарантирует мгновенный и длительный результат – чистая, гладкая, подтянутая, насыщенная влагой кожа!

Если вы любите только уходовые процедуры, то к вашим услугам уникальные программы для здоровья и красоты кожи лица. Здесь также применяются аппаратные методики, которые помогут в короткие сроки добиться видимого результата.

Отличительной особенностью "Клиники красоты" от других центров являются SPA-процедуры. Релаксирующий комплекс с использованием природных масел, стоун-терапия и т.д. не оставит равнодушным никого. Ведь в условиях современной реальности хочется отдохнуть полноценно и набраться сил, специальные SPA- программы творят чудеса и дают мощный заряд энергии на долго.

Еще одно направление - это трихология. Для диагностики врач-трихолог использует специальный прибор, оснащенный видеокамерой. Увеличенное изображение передается на экран компьютера, что позволяет врачу оценить состояние волос и кожи волосистой части головы, выявить проблемы с целью постановки правильного диагноза.

В нашей клинике Вы можете подобрать себе проверенные временем программы и новые технологии по коррекции тела, инъекционные процедуры, лазерная косметология, удаление новообразований и татужа лазером, лазерная эпиляция и др.

УСЛУГИ

- аппаратная косметология

- врачебная косметология

- коррекция фигуры

- трихология

- эстетическая косметология

- консультации, диагностика

Можно бесконечно перечислять процедуры красоты, которые есть в нашей Клинике. Но лучше всего просто записаться на предварительную консультацию. Наши специалисты подберут комплекс процедур, наиболее эффективных в вашем индивидуальном случае, подробно расскажут о правилах ежедневного домашнего ухода за кожей, посоветуют косметические процедуры и средства, с учетом возраста, выраженности проблемы и имеющихся противопоказаний.

Мы знаем все о красоте и рады делиться этими знаниями с вами!

г. Тула, пр. Ленина, д.61

8(4872)55-02-52

8-905-625-21-41

www.klinika-krasoty.com