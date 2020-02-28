Представители компании «Балтика» выбрали лучших выпускников ТулГУ

Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ – 2020» проходил в несколько этапов. В первом — заочном — участники представили свои резюме и эссе на тему «Мои карьерные достижения через пять лет». После этого 27 авторов лучших работ пригласили для участия в очном этапе, на котором им предстояло защитить свои мысли и идеи перед жюри.

Компания «Балтика» на протяжении многих лет сотрудничает с Тульским государственным университетом. По окончании вуза многие выпускники идут работать на предприятие. Благодаря работе в компании вчерашние студенты могут решать амбициозные задачи и выполнять уникальные, масштабные проекты. Для начинающих специалистов в компании действуют две программы в зависимости от интересов и предпочтений выпускников.

Программа «Управляй будущим» подойдет выпускникам технических специальностей. Во время стажировки они смогут поработать в подразделениях, связанных с производством, энергетикой, механикой, электроникой и автоматикой. Помимо этого, у начинающих специалистов появится возможность под руководством наставников разработать собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов.

Программа «Звезды Балтики»предназначена для студентов старших курсов, которые хотят начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, IT или управлении персоналом. Начинающий специалист, желающий попробовать свои силы в этом направлении, должен владеть английским языком и быстро включаться в сложные и интересные проекты.

Наталья Кузнецова, специалист по работе с персоналом «Тульского пивзавода»: «Мы придаем большое значение построению системы обучения специалистов. Каждый год в компании разрабатывается около 3 000 индивидуальных планов развития. Руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы штат сотрудников постоянно пополнялся молодыми талантливыми специалистами. Поэтому наша компания ежегодно проводит стажировки для студентов последних курсов или недавних выпускников».