2020-02-28T14:55:52+03:00
Общество

Представители компании «Балтика» выбрали лучших выпускников ТулГУ

Экспертное жюри, в которое вошли специалисты «Балтики», подвело итоги конкурса «Лучший выпускник Тульского государственного университета — 2020», организованного Региональным центром содействия трудоустройству. Победителями стали Сергей Кузнецов, Никита
Поделиться:
На очном этапе конкурса участники защищали свои работы перед экспертами жюри.На очном этапе конкурса участники защищали свои работы перед экспертами жюри.Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ – 2020» проходил в несколько этапов. В первом — заочном — участники представили свои резюме и эссе на тему «Мои карьерные достижения через пять лет». После этого 27 авторов лучших работ пригласили для участия в очном этапе, на котором им предстояло защитить свои мысли и идеи перед жюри.

Компания «Балтика» на протяжении многих лет сотрудничает с Тульским государственным университетом. По окончании вуза многие выпускники идут работать на предприятие. Благодаря работе в компании вчерашние студенты могут решать амбициозные задачи и выполнять уникальные, масштабные проекты. Для начинающих специалистов в компании действуют две программы в зависимости от интересов и предпочтений выпускников.

Программа «Управляй будущим» подойдет выпускникам технических специальностей. Во время стажировки они смогут поработать в подразделениях, связанных с производством, энергетикой, механикой, электроникой и автоматикой. Помимо этого, у начинающих специалистов появится возможность под руководством наставников разработать собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов.

Программа «Звезды Балтики»предназначена для студентов старших курсов, которые хотят начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, IT или управлении персоналом. Начинающий специалист, желающий попробовать свои силы в этом направлении, должен владеть английским языком и быстро включаться в сложные и интересные проекты.

Наталья Кузнецова, специалист по работе с персоналом «Тульского пивзавода»: «Мы придаем большое значение построению системы обучения специалистов. Каждый год в компании разрабатывается около 3 000 индивидуальных планов развития. Руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы штат сотрудников постоянно пополнялся молодыми талантливыми специалистами. Поэтому наша компания ежегодно проводит стажировки для студентов последних курсов или недавних выпускников».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Конференция, посвященная новым подходам к преподаванию истории и обществознания, открылась в «Просвещении»
20 февраля в Группе компаний «Просвещение» начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и перспективы развития»
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Новости 24
В Туле упавшее на Одоевском шоссе дерево перегородило въезд во двор
Жительницу Тульской области, избившую четырехмесячного сына, заключили под стражу
За 2019 год туляки 65 тысяч раз подписались на Wink «Ростелекома»
В 2019 году Тульская область приняла 1 млн туристов
Тула встретила красавиц из всех Воздушно-десантных войск страны
29 февраля в Туле ограничат движение и остановку транспорта
Жительница Тульской области нашла змею в торфе для рассады
В Туле прошла образовательная программа «Бизнес-старт»
В Туле оцепили подземный переход на ул. Мосина из-за бесхозного рюкзака
В Воловском районе остались без воды более 3,5 тысяч человек
В Туле на ул.Пузакова женщина выпала из окна
В Тульской области откажутся от вторых смен в школах
Тульская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Тульской области дети повредили арт-объект «Голубь мира»
В первый день весны «Арсенал» проведет первую официальную игру весенней части чемпионата
Профессиональные структуры займутся охраной всех учреждений Тулы
В Кимовске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс