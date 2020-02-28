Губернатор поблагодарил «Газпром межрегионгаз» за участие в социально значимых проектах в Тульской области и социально-экономическом развитии региона.

- Уровень газификации Тульской области природным и сжиженным углеводородным газом составляет почти 90%. Расширяя сеть газоснабжения, мы открываем перспективы для развития городов и целых районов, повышаем качество жизни людей, - отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что сейчас разрабатывается программа газификации Тульской области на период 2021-25 гг. В нее включаются муниципальные образования с уровнем газификации менее 70%, территории, имеющие наибольшие перспективы социально-экономического развития, и населенные пункты, жители которых обращаются с просьбами о газификации.

Владимир Марков поблагодарил Главу региона за взаимодействие и отметил, что Тульская область – надежный партнер «Газпрома». Выполняется запрос промышленных предприятий по созданию технических условий для газификации.

- Хочу отметить эффективную работу региона по погашению задолженности теплоснабжающих предприятий за природный газ, - сказал Владимир Марков. - Топливо, поставленное в Тульскую область в 2019 году, полностью оплачено.

- В год 75-летия Победы руководство компании приняло решение взять на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней региона, - отметил Сергей Густов. - В преддверии 75-летия тульские газовики проведут ревизию – техническое обслуживание – и подготовят Вечные огни по всей области.

Алексей Дюмин поблагодарил руководство «Газпрома» за эту инициативу и отметил, что плодотворное сотрудничество региона и компании будет продолжено и послужит решению задач национальных проектов.

Спасибо за доблесть и отвагу

В этот же день, в Тульском государственном музее оружия губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов торжественно вручили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые работали в газовой отрасли.

Губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов вручили медали «75 лет Победы» участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые работали в газовой отрасли.Фото: материалы пресс-служб

На церемонии присутствовали представители областной администрации, депутатский корпус, кадеты Тульского Суворовского училища, родственники награждаемых, работники ООО «Газпром межрегионгаз Тула», АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз».

Глава региона поблагодарил ветеранов за вклад в жизнь общества и помощь в сохранении памяти и преемственности поколений. Он подчеркнул, что сегодня важно сохранить память о Великой Отечественной войне и донести до молодежи осознание подвига советского народа, который одержал победу над фашизмом:

- Спасибо вам за беспримерную доблесть и отвагу. За вашу несгибаемую волю и настоящую любовь к Родине. Эту любовь вы пронесли в своих сердцах через годы войны. Самоотверженно трудились, восстанавливая страну в мирное время. Были первопроходцами в газовой отрасли, становлению и развитию которой посвятили свою жизнь.

Торжественный момент награждения.Фото: материалы пресс-служб

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что профессия газовиков появилась в Тульской области сразу после войны. Первые представители этой отрасли в непростых условиях начали строить газопроводы в Тульской области. Благодаря их труду в дома большинства жителей региона пришло голубое топливо:

- Вам удалось заложить крепкие традиции профессионального мастерства, благодаря чему «Газпром Межрегионгаз Тула» и «Газпром газораспределение Тула» входят в пятерку лучших в стране. На вас сегодня равняется молодежь.

Среди награжденных - Павел Григорьевич Прощалыкин, воевавший под Москвой, на Калининском, Воронежском, Брянском фронтах. После демобилизации, с 1969 года трудился в Киреевском тресте «Тулаоблагаз» (сегодня – акционерное общество «Газпром газораспределение Тула») инженером производственно-технического отдела, начальником цеха службы внутридомового газового оборудования. А Василий Евдокимович Ефремов воевал в Великую Отечественную в составе 22-й стрелковой дивизии. С 1960 по 2006 годы работал в газовой отрасли: сначала слесарем в конторе «Щекиногаз», потом стал мастером, затем начальником службы подземных газопроводов «Щекиномежрайгаза».

Гордость за награду

- Первоначальное мое образование было связано с рудничным делом, - рассказывает Виктор Михайлович Лукьянов, один из награжденных тружеников тыла. - По выходу на пенсию, а случилось это рано, мне был всего 51 год — я перешел в Киреевский филиал «Тулаоблгаза», где и проработал 19 лет мастером аварийной службы. Своими глазами видел, как страна наша поднималась с колен, восстанавливала порушенную войной экономику. И сейчас горжусь не только этой наградой, но и своим народом.

На церемонии награждения в Тульском государственном музее оружия.Фото: материалы пресс-служб

- Я еще во время войны, в 14 лет начала работать на рембазе: помогала собирать узлы для мостов, - делится воспоминаниями труженица тыла Мария Алексеевна Гришанина, чей общий трудовой стаж больше 52 лет, из которых более 15 лет она отдала газовой отрасли. - Была проводницей, хлебопеком, и только потом пришла в тульский «Горгаз». Мою эстафету в этой отрасли перенял сын, который сейчас трудится в этой компании – «Тулагоргаз».

В этот день медали были вручены также труженикам тыла Александре Ивановне Орловой, Марии Ивановне Бобрановой, Софии Тимофеевне Пузановой, Лидии Гавриловне Тулиной, которых с газовой отраслью связывает многолетний труд.