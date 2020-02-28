Дмитрий Миляев посетил «Точку роста»

Занимаются здесь почти все ученики школы – около 250 мальчишек и девчонок. А еще сюда организованно приезжают на занятия почти 60 ребят из центра образования № 13 поселка Барсуки и центра образования № 56 поселка Плеханово.

«Точка роста» в плехановской школе размещается на втором этаже, в специально отведенных классах – они были оформлены в едином стиле в соответствии с типовым дизайн-проектом. Классы оснащены современным оборудованием, ноутбуками, 3D-принтерами, поделены на различные зоны.

Школьники на уроках изучают технологию, информатику, ОБЖ.Фото: материалы пресс-служб

Здесь школьники на уроках изучают технологию, информатику, ОБЖ. Организованы кружки по шахматам, обучению навыкам оказания первой помощи – они не менее востребованы и интересны, чем кружки программирования, веб-дизайна и виртуальной реальности.

В четверг, 27 февраля, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев посмотрел, как проходят занятия, пообщался с ребятами и даже по их просьбе примерил очки виртуальной реальности.

- В нашем детстве такого не было, а жаль, - отметил Дмитрий Вячеславович.

На занятиях по обучению навыкам оказания первой помощи у старшеклассников проходила викторина. Дмитрий Миляев тоже задал участникам вопрос: как остановить кровотечение, если во время игры расквасил нос? Ребята не растерялись, ответили сразу.

По окончании экскурсии по «Точке роста» глава администрации осмотрел школу, которой более ста лет. Дмитрий Миляев отметил, что реализацию проекта по созданию центров «Точка роста» в Большой Туле необходимо продолжать.

Глава администрации Тулы посмотрел, как проходят занятия, пообщался с ребятами и даже по их просьбе примерил очки виртуальной реальности.Фото: материалы пресс-служб

Напомним, в 2020 году запланировано открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе центров образования № 52, 53, 54. В 2022 – на базе центров образования №№ 50, 51, 57.

Центры «Точка роста» появились в школах Большой Тулы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На сегодня они открыты в центрах образования Тулы № № 28, 48 и 49. Обучением по дополнительным образовательным программам охвачено от 75 до 94 процентов учеников этих школ.

На создание необходимой обучающей среды в 2019 году было выделено 7,8 млн руб. из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Педагоги прошли необходимое повышение квалификации, владеют необходимыми компетенциями.

Основная задача проекта – сделать доступным качественное образование цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, вне зависимости от места проживания детей. В центрах занимаются ребята и из других школ, расположенных в территориальной близости.