2020-03-01T21:03:39+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" обыграл "Сочи"

Игра завершилась со счетом - 1:2
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Тульский "Арсенал" обыграл "Сочи"Тульский "Арсенал" обыграл "Сочи"Фото: Алексей ФОКИН
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1 марта "Арсенал" сыграл с "Сочи". Состав оружейников почти не изменился по сравнению с заключительным матчем 2019 года против "Локомотива". Отсутствовал в старте только Горбатенко, которого заменил травмированный в конце года Ткачев.

На 5 минуте Луценко отправил мяч в сетку ворот противника - 0:1. На 16 минуте судья удалил за грубость старшего тренера туляков Игоря Семшова.

Преимущество перешло на сторону "Сочи". Команда больше владела мячом. Однако забили сочинцы только во втором тайме. На 64 минуте Кокорин добился своего, забив в ворота туляков - 1:1.

В добавленное время оружейники смогли вырвать победу. Луценко после прохода Эванса и ошибки защитника сделал дубль - 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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