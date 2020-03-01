Туляки отметили широкую Масленицу
1 марта туляки отметили широкую Масленицу. На Казанской набережной организовали сразу несколько площадок с развлечениями и угощениями. Здесь гости могли отведать блины в различном исполнении: классические, диетические, авторские.
Фото: Алексей ФОКИН
Угощали также блюдами из мяса, кондитерскими изделиями. Специально к празднику производители впервые приготовили пастилу длиной 5 метров и весом 40 кг.
Фото: Алексей ФОКИН
Мотоклуб «Ночные волки» предложил тулякам чай из жарового 4-ведерного самовара и плов из 100-литрового казана.
Фото: Алексей ФОКИН
На сцене Казанской набережной выступали тульские коллективы и исполнители.
Фото: Алексей ФОКИН
Также работали ярмарка мастеров и народных умельцев, улица веселых затей, интерактивные площадки «Круговая гонка» и «Масленичный столб-кошки», фотозоны и арт-объекты.
Фото: Алексей ФОКИН
Канатоходцы «Росэкстрим» показали шоу.
Фото: Алексей ФОКИН
Кульминацией праздника стало сжигание чучела зимы под файер-шоу театра огня «Эра». Затем масленичные гулянья продолжились в парках.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Фото: Игорь КОПЫТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU