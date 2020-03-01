1 марта туляки отметили широкую Масленицу. На Казанской набережной организовали сразу несколько площадок с развлечениями и угощениями. Здесь гости могли отведать блины в различном исполнении: классические, диетические, авторские.

Фото: Алексей ФОКИН

Угощали также блюдами из мяса, кондитерскими изделиями. Специально к празднику производители впервые приготовили пастилу длиной 5 метров и весом 40 кг.

Фото: Алексей ФОКИН

Мотоклуб «Ночные волки» предложил тулякам чай из жарового 4-ведерного самовара и плов из 100-литрового казана.

Фото: Алексей ФОКИН

На сцене Казанской набережной выступали тульские коллективы и исполнители.

Фото: Алексей ФОКИН

Также работали ярмарка мастеров и народных умельцев, улица веселых затей, интерактивные площадки «Круговая гонка» и «Масленичный столб-кошки», фотозоны и арт-объекты.

Фото: Алексей ФОКИН

Канатоходцы «Росэкстрим» показали шоу.

Фото: Алексей ФОКИН

Кульминацией праздника стало сжигание чучела зимы под файер-шоу театра огня «Эра». Затем масленичные гулянья продолжились в парках.

Фото: Игорь КОПЫТОВ