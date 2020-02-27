2020-02-27T18:18:00+03:00
Общество

Экс-мэр Тулы Александр Прокопук может раньше выйти из колонии

Но это произойдет, если решение не будет обжаловано
Поделиться:
Экс-мэр Тулы Александр Прокопук может раньше выйти из колонии.Экс-мэр Тулы Александр Прокопук может раньше выйти из колонии.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

27 февраля в Центральном районном суде было рассмотрено ходатайство об УДО экс-мэра Тулы Александр Прокопука. Предметом заседания стала замена неотбытой части наказания ограничением свободы.

Суд удовлетворил ходатайство. Если в течение 10 дней решение не будет обжаловано, Прокопук сможет выйти по УДО.

Отметим, что сейчас срок отбывает также сын бывшего мэра Тулы Дмитрий Прокопук.

Напомним, экс-мэр был осужден в 2016 году. Тогда же услышал приговор его заместитель Александр Жильцов. Александр Прокопук получил 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, Александр Жильцов - 5 лет лишения свободы и аналогичный штраф. Позже экс-мэру скостили срок на 6 месяцев, а штраф снизили на 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У экс-мэра Тулы, находящегося в СИЗО, появились проблемы со здоровьем

По словам Александра Прокопука, его самочувствие ухудшилось из-за напряженного графика рассмотрения дела (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
В Туле полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика
СМИ: В администрации Новомосковска прошли обыски
Анна Анохина возглавила аппарат Тульской областной Думы
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В ДТП с фурой под Тулой погиб водтель легковушки
В Тульской области директора техникума подозревают в коммерческом подкупе
На Тульскую области опустится густой туман
1 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
В тульском Мясново нашли тело молодого человека
Тульская бегунья Кристина Хорошева завоевала серебро зимнего чемпионата России
В Туле, на Косой Горе, прошел третий лыжный марафон
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в «Финал четырех» Евразийской лиги
В Туле отремонтируют улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной
В Кимовске на базе ФОКа появится центр сдачи ГТО
Тулячка Екатерина Реньжина стала бронзовым призером на зимнем чемпионате России по легкой атлетике