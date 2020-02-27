Экс-мэр Тулы Александр Прокопук может раньше выйти из колонии

27 февраля в Центральном районном суде было рассмотрено ходатайство об УДО экс-мэра Тулы Александр Прокопука. Предметом заседания стала замена неотбытой части наказания ограничением свободы.

Суд удовлетворил ходатайство. Если в течение 10 дней решение не будет обжаловано, Прокопук сможет выйти по УДО.

Отметим, что сейчас срок отбывает также сын бывшего мэра Тулы Дмитрий Прокопук.

Напомним, экс-мэр был осужден в 2016 году. Тогда же услышал приговор его заместитель Александр Жильцов. Александр Прокопук получил 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, Александр Жильцов - 5 лет лишения свободы и аналогичный штраф. Позже экс-мэру скостили срок на 6 месяцев, а штраф снизили на 100 тысяч рублей.

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