ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»: традиции и инновации

Стоматологическая поликлиника на Токарева известна не только всем тулякам, но и жителям соседних регионов. Это одно из самых крупных и старинных медицинских учреждений города.

Существует поликлиника уже 50 лет. С декабря 1969 года она располагалась в небольшом двухэтажном здании и обслуживала 100 пациентов в смену. В 2012 году «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2 г. Тулы» была реорганизована в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», с присоединением стоматологических поликлиник Тулы и Тульской области. Сейчас, помимо головного учреждения, клиника имеет 3 отделения в Туле и 9 филиалов в районах региона.

Поликлиника регулярно пополняет свой арсенал современным инновационным оборудованием

В клинике действуют лечебно-профилактические и ортопедические отделения, детские и школьные стоматологические кабинеты, ортодонтические кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием ведущих фирм-производителей. Есть собственные зуботехнические лаборатории, где изготавливаются все виды современных съемных и несъемных протезов.

Высококвалифицированные специалисты медучреждения предоставляют своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг таких, как профилактика кариеса, лечение зубов и заболеваний десен, протезирование и имплантация утерянных зубов, исправление прикуса, удаление зубов, зубосохраняющие операции, пластические и восстановительные операции на челюстях, эстетическая реставрация, профессиональная чистка и отбеливание зубов.

Поликлиника регулярно пополняет свой арсенал современным инновационным оборудованием. С помощью стоматологического операционного микроскопа проводятся высокоточные работы в тяжелых случаях эндодонтического лечения. Для диагностики и планирования стоматологических вмешательств применяются 3D компьютерный томограф, а диагностика заболеваний тканей пародонта проводится по американской технологии Florida Probe. В клинике есть собственные зуботехнические лаборатории, где изготавливаются все виды современных съёмных и несъемных протезов.

Для сложных операций на костной ткани, по удалению ретинированных зубов, применяется пьезохирургический аппарат, позволяющий проводить хирургические операции при помощи ультразвукового ножа. Аккуратное и точное воздействие ультразвуковых волн минимизирует повреждение мягких тканей, сосудов и нервов, что позволяет проводить бескровно даже самые непростые операции. Большое внимание уделяется выявлению предраковых и онкологических заболеваний слизистой оболочки рта на ранних стадиях.

Доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями уже доступна во всех филиалах поликлиники

В своей работе Тульская областная стоматологическая поликлиника применяет все современные технологии, и поэтому тысячи пациентов не только Тульской области, но и соседних регионов доверяют свое здоровье специалистам ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

Поликлиника 4 года подряд признана жителями тульской области "Тульским брендом медицины" и это особенная заслуга подтверждается ежедневным трудом специалистов медучреждения и отзывами пациентов, улыбки которых врачи помогли сделать красивыми и здоровыми.

Главная цель клиники - сохранение здоровья населения, профилактика заболеваний и доступность стоматологической помощи.

Контактная информация

Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение).

Тел. (4872) 49-53-11.

www.tosp.tula-zdrav.ru