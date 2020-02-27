Туляки о коронавирусе в Италии: людей с признаками ОРВИ избегают

Страсти, которые кипят вокруг коронавируса, не стихают вот уже несколько месяцев. И хотя в регионе все гладко - случаев заболевания не выявлено - новую озабоченность вызывает вспышка заболевания в Италии. А это, к слову, одно из самых популярных направлений для тульских туристов. Сюда едут за экскурсиями, горнолыжным отдыхом и просто за покупками. Милан - одна из самых популярных фешн-столиц мира.

УЛИЦЫ ОПУСТЕЛИ

Сейчас в Италии находятся туляки Ирина и Владислав. Их поездка в страну — рабочая необходимость. Пара занимается закупкой новых коллекций одежды, которые затем попадут в тульские магазины.

По их словам, ни о каком спокойствии в стране не идет речи. Городские улицы на фоне вспышки коронавируса опустели. В подземке, так и вовсе почти никого не встретишь. Правда, здесь туляки находят плюсы: людей на улицах меньше, парковочных мест больше.

А вот к людям с признаками ОРВИ туристы относятся крайне насторожено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/763229" frameborder="0"></iframe> Метрополитен опустел.

- Если говорить о ситуации с иронией, то есть такие люди, которые ведут себя не вполне адекватно. Мы находились в шоу-руме. Пришел клиент из Бейрута. Итальянка просто чихнула. А он достал кучу салфеток и начал себя обтирать. Через 2 минуты его в шоу-руме уже не было, - констатирует девушка.

Что касается самих туляков, то они стараются не поддаваться общей панике. Хотя и признаются: временами становится страшно. В качестве мер профилактики используют медицинские маски.

МОДА НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/763232" frameborder="0"></iframe> Улицы в Италии глазами туляков.

Пока одни пытаются запастись защитными средствами, чтобы противостоять заболеванию, другие применяют их еще и как полноценный аксессуар. Модники взяли на вооружение медицинские маски.

Фото: соцсети

В аккаунтах соцсетей тульских магазинов итальянской одежды можно заметить такие публикации. На них модели из Тулы демонстрируют не только модный аутфит, но и в качестве обязательного аксессуара используют медицинскую маску. Причем выбор защитного средства не ограничивается одной цветовой гаммой.

Фото: соцсети

ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В Тульской области по-прежнему продолжает действовать план мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV). В медицинских и образовательных организациях, торговых центрах, организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, на промышленных предприятиях усилен дезинфекционный режим. Во всех ТРЦ и общепитах приняты дополнительные меры по обеззараживанию оборудования. Обеспечен запас моющих и дезинфицирующих средств и масок.

Троллейбусы, автобусы и трамваи ежедневно обрабатывают перед каждым рейсом с использованием дезинфицирующих средств. Обеспечены дополнительной дезинфекцией 1 912 единиц транспорта.

Но будут ли в регионе проверять на коронавирус туристов, приехавших из Италии? В региональном Управлении Роспотребнадзора уточнили:

- В настоящее время решений о дополнительных мерах в отношении граждан, прибывших из Италии, не принималось.

"КП-Тула" следит за развитием событий.

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