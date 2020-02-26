Джон Уоррен во время мастер-класса в Туле: Я не телевизионщик, главное - искренность

26 февраля ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» британец Джон Уоррен приехал в Тулу с мастер-классом «Иностранец в России».

Фото: Алексей ФОКИН

Джон Уоррен рассказал о своем жизненном пути, особенно подчеркнув:

- Я не телевизионщик, главное — искренность.

Фото: Алексей ФОКИН

Британец также поведал о предпочтениях в еде. Он отметил, что любит простые блюда. Например, русский борщ. Ему не по душе экзотика вроде медвежатины и оленятины.

Фото: Алексей ФОКИН

Джон Уоррен - один из самых известных англичан, когда-либо появлявшихся на российском телевидении. Больше половины своей жизни британец посвятил России, побывал в самых отдаленных уголках страны и уже который год является бессменным ведущим популярной кулинарной программы на федеральном канале.