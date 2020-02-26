2020-02-26T17:45:31+03:00
Общество

Джон Уоррен во время мастер-класса в Туле: Я не телевизионщик, главное - искренность

[фото]
Поделиться:
Британец Джон Уоррен приехал в Тулу с мастер-классом «Иностранец в России».Британец Джон Уоррен приехал в Тулу с мастер-классом «Иностранец в России».Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

26 февраля ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» британец Джон Уоррен приехал в Тулу с мастер-классом «Иностранец в России».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Джон Уоррен рассказал о своем жизненном пути, особенно подчеркнув:

- Я не телевизионщик, главное — искренность.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Британец также поведал о предпочтениях в еде. Он отметил, что любит простые блюда. Например, русский борщ. Ему не по душе экзотика вроде медвежатины и оленятины.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Джон Уоррен - один из самых известных англичан, когда-либо появлявшихся на российском телевидении. Больше половины своей жизни британец посвятил России, побывал в самых отдаленных уголках страны и уже который год является бессменным ведущим популярной кулинарной программы на федеральном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Новости 24
В Туле центром народных масленичных гуляний станет Казанская набережная
Житель Тульской области украл из дома деньги, охотничий нож и бинокль
В Тульской области водитель «Kia» сбил пешеходов во дворе
Тулякам представили эмальерное искусство
Иностранец изнасиловал тулячку на Одоевском шоссе
Туляков приглашают отметить широкую масленицу в «Добродей»
В Туле залило дорогу на ул. Вересаева: рабочим пришлось разрыть котлован
В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
В Тульской области нашли пропавшего во время остановки на ночлег жителя Краснодарского края
В Туле проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile
В Туле за антисанитарию закрыли на 90 суток шаурмичную
Туляки пожаловались на фонарный столб, грозящий упасть на проезжую часть
В деревне Струково Большой Тулы спустя 11 лет появится нормальная дорога
Жительница Тульской области задушила знакомую, не желая отдавать ей долг