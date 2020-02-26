2020-02-26T17:24:49+03:00
Здоровье

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер: новейшие медицинские технологии и современные методики

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2020»
Поделиться:
В апреле 2016 года приказом Министерства здравоохранения Тульской области областному диспансеру присвоен статус «клинический»В апреле 2016 года приказом Министерства здравоохранения Тульской области областному диспансеру присвоен статус «клинический»
Изменить размер текста:

Тульский кожно-венерологический диспансер получил статус областного в 1939 году. В 1884 году на губернском съезде врачей впервые в России тульские земские врачи предложили и затем осуществили введение карточек для регистрации венбольных, проведение профилактических посемейно-подворных обходов.

С 2006 года к областному диспансеру присоединен МУЗ «Новомосковский КВД», ставший филиалом. Это хорошо организованное и укомплектованное подразделение. При этом новомосковцы могут пользоваться всем потенциалом ГУЗ «ТОКВД».

В апреле 2016 года приказом Министерства здравоохранения Тульской области областному диспансеру присвоен статус «клинический».

Индивидуальный подход к каждому больному, высокий профессионализм сотрудников и доброжелательное отношение позволили коллективу диспансера заслужить высокое доверие жителей нашего региона

Индивидуальный подход к каждому больному, высокий профессионализм сотрудников и доброжелательное отношение позволили коллективу диспансера заслужить высокое доверие жителей нашего региона

Сегодня диспансер - это крупное специализированное учреждение, оснащенное современным оборудованием, располагает высокопрофессиональными кадрами и владеет новейшими медицинскими технологиями по диагностике и лечению. В 2018 году кожвендиспансер стал лауреатом региональной премии "Тульский бренд". Высокое народное признание говорит о профессиональной работе всего коллектива медучреждения и грамотному индивидуальному подходу к каждому пациенту и выбору современных методов лечения.

Поликлиника при диспансере рассчитана на прием 450 человек в смену.

Главное достояние учреждения – сотрудники

В диспансере трудятся 69 врачей и 127 средних медработника, два кандидата наук. Ведут прием аллерголог, уролог, эндокринолог, психотерапевт. Большинство медперсонала имеют квалификационную категорию.

В диспансере имеется отделение профилактических медицинских осмотров, в котором проводятся все виды предварительных и периодических осмотров, работает водительская комиссия, комиссия для получения оружия и т.д.., а также проходит медицинское освидетельствование иностранных граждан.

В отделении врачебной косметики, применяются современные методики косметологии, которые позволяют добиться значительного омоложения кожи лица в короткие сроки, новейшие эстетические технологии по уходу за лицом и телом. Проводятся хирургические вмешательства: иссечение доброкачественных новообразований, иссечение кист, рубцов, холязиона, лазерное удаление татуировок, удаление избытков кожи. Технологии 3D кодирования в коррекции возрастных изменений лиц, шеи, декольте.

В диспансере трудятся 69 врачей и 127 средних медработника, 2 кандидата наук.

В диспансере трудятся 69 врачей и 127 средних медработника, 2 кандидата наук.

Клинико-диагностическая и централизованная серологическая лаборатории диспансера по диагностике ИППП имеют широкий спектр исследований. Выполняются также анализы на гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкомаркеры. Все исследования проходят контроль качества, в том числе международный, что позволяет говорить о высокой точности и достоверности результатов и отсутствие диагностических ошибок, которые пациенты получают в максимально короткие сроки. При диспансере функционирует кабинет по диагностики ИППП, в котором можно пройти обследование и лечение анонимно.

Современные методики

В 2017 году ГУЗ «ТОККВД» внедрил методику нового поколения, позволяющую определить генетические полиморфизмы в генах, приводящие к невынашиванию беременности, выявление склонности к тромбообразованию, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, остеопорозу, артериальной гипертензии, а также для выявления особенностей организма при назначении ряда противоопухолевых препаратов.

Сегодня диспансер - это крупное специализированное учреждение, оснащенное современным оборудованием

Сегодня диспансер - это крупное специализированное учреждение, оснащенное современным оборудованием

Областной клинический кожно-венерологический диспансер является организационно-методическим центром, базой обучения студентов лечебного факультета медицинского института Тульского государственного университета, областного медицинского колледжа, а также дерматовенерологов, медсестер и лаборантов из г. Тулы и районов области. В сентябре 2019 года открылся новый многофункциональный миграционный центр (ММЦ), который станет единым центром для всего города и части области по работе с иностранными гражданами и мигрантами. На базе нового ФГУП открыто отделение профилактических медицинских осмотров ГУЗ "ТОККВД".

Главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера - Руднева Наталья Сергеевна, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Индивидуальный подход к каждому больному, высокий профессионализм сотрудников и доброжелательное отношение позволили коллективу диспансера заслужить высокое доверие жителей нашего региона.

Клинико-диагностическое отделение ГУЗ "ТОККВД" в г. Туле и г. Новомосковском филиале принимает пациентов 7 дней в неделю, в рабочие дни с 8:00 до 20:00 ч., в субботу с 8.00 до 15 ч.

В выходные дни работают лаборатории и физиотерапевтическое отделение

Контакты:

Адрес: г. Тула, 1-й пр. Марины Расковой, 1а

Телефон: 7(4872)48-65-32

г. Новомосковск, ул. Аэродромная д. 1а,

тел. +7(4876)23-79-10, +7(4876)26-76-98

e-mail: guz.kvd@tularegion.ru;

Сайт: www.tokvd.ru

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшей* детской клиникой названа Тульская детская областная клиническая больница
Юрий Цкипури подчеркнул, что достижения тульских медиков отмечены на самом высоком уровне и вручил награду в номинации «Лучшая детская клиника» и Диплом за «Вклад в развитие медицины Тульской области» главному врачу Дмитрию Харитонову
Новости 24
В Туле центром народных масленичных гуляний станет Казанская набережная
Житель Тульской области украл из дома деньги, охотничий нож и бинокль
В Тульской области водитель «Kia» сбил пешеходов во дворе
Тулякам представили эмальерное искусство
Иностранец изнасиловал тулячку на Одоевском шоссе
Туляков приглашают отметить широкую масленицу в «Добродей»
В Туле залило дорогу на ул. Вересаева: рабочим пришлось разрыть котлован
В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
В Тульской области нашли пропавшего во время остановки на ночлег жителя Краснодарского края
В Туле проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile
В Туле за антисанитарию закрыли на 90 суток шаурмичную
Туляки пожаловались на фонарный столб, грозящий упасть на проезжую часть
В деревне Струково Большой Тулы спустя 11 лет появится нормальная дорога
Жительница Тульской области задушила знакомую, не желая отдавать ей долг