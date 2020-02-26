2020-02-26T17:28:24+03:00
Здоровье

Семейная стоматология «Зайка»

Современная стоматология – это, прежде всего, результат лечения
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Стоматологический центр «Зайка» работает в Туле 12 лет.Стоматологический центр «Зайка» работает в Туле 12 лет.
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Современная стоматология – это, прежде всего, результат лечения

Семейная стоматология «Зайка» работает в Туле 15 лет. Руководитель центра Анисенко Ольга Владимировна посвятила всю себя любимому делу и собрала дружный коллектив профессионалов и единомышленников. Совместный стаж работы сотрудников в профессиональной сфере превышает 140 лет!

- Наш центр создавался для того, чтобы в нем могла полечиться вся семья. Основная направленность и девиз Центра: «Мы лечим детей как взрослых с использованием современных методик. А взрослых лечим как детей, нежно и комфортно, - говорит создатель центра Ольга Владимировна

Знания и опыт – вот составляющие успешного лечения

Специалисты семейной стоматологии «Зайка» имеют большой опыт в решении самых различных задач, связанных со здоровьем полости рта. Каждый врач семейного центра «Зайка» имеет от 15 до 40 лет практического опыта, постоянно совершенствуя свои навыки и обновляя знания в области стоматологии. Регулярное участие в профессиональных форумах и семинарах, повышение квалификации в ведущих медицинских учебных центрах Москвы позволяет врачам с успехом внедрять новейшие технологии и методики в области лечения зубов, в том числе молочных и постоянных зубов с несформированными корнями.

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Семейный стоматологический центр «Зайка» оказывает комплексные услуги по лечению и профилактике заболеваний зубов взрослых и детей.

Семейный стоматологический центр «Зайка» оказывает комплексные услуги по лечению и профилактике заболеваний зубов взрослых и детей.

Здесь помогут всем и особенно самым маленьким

Конечно, главные пациенты «Зайки» - это дети. И это вдвойне ответственно и важно -качественно и безболезненно оказать стоматологическую помощь ребенку. Поэтому врачи центра с особым вниманием относятся к маленьким пациентам и порой на приеме решаются сразу несколько задач: психологические, моральные и медицинские. И результат налицо. Благодарные пациенты целыми семьями приходят в стоматологический центр «Зайка» за квалифицированной помощью. Здесь помогут всем.

В ногу со временем

Семейная стоматология «Зайка» оказывает комплексные услуги по лечению и профилактике заболеваний зубов взрослых и детей. Опытные специалисты, современное оборудование, лучшие препараты для анестезии и лечения, инновационные методы оказания различных видов стоматологических услуг – всё это делает стоматологическую помощь быстрой, безболезненной и эффективной. У нас лечат зубы без слез.

Врачи центра с особым вниманием относятся к маленьким пациентам.

Врачи центра с особым вниманием относятся к маленьким пациентам.

Для детей - лечение молочных зубов, исправление прикуса, установка брекетов, удаление зубов.

Для взрослых - лечение кариеса, протезирование, ортодонтия (исправление прикуса, установка брекетов), эстетическая стоматология, эстетическая стоматология.

Приходите в центр – здесь помогут всем.

Все методы лечения подбираются индивидуально.

Записаться на прием вы можете по телефону 38-40-78 или непосредственно во время визита в клинику.

г. Тула, ул. Кирова, д. 23в

Пн-Пт: с 08:00 до 20:00

Сб-Вс: с 09:00 до 16:00

www.zaykavtule.ru

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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