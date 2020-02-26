2020-02-26T14:40:16+03:00
Здоровье

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула»: более 150 лет на страже здоровья

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2020»
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Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающимБолее 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим
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Тульская железнодорожная больница - многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, где получают грамотную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.

Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим.

Больница была открыта 27 октября 1867 года. Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте

Клиническая больница уже 5 лет подряд становится лауреатом регионального конкурса "Тульский бренд" и 2 года побеждает в конкурсе "Клиника года". Такое народно признание лишний раз подтверждает профессионализм медицинского персонала учреждения, а также наличие инновационных методов медицинской помощи, которые отвечают всем нормам международных стандартов.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте.

Стационарная помощь оказывается по направлениям:

- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, эндокринная, проктология, урология, травматология и ортопедия; - гинекология, - онкология, - неврология, - кардиология, - терапия, - отоларингология. - отделение криогенного лечения

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.

Больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции

Больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции

В настоящее время в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» принципиально изменился подход к лечению профильных больных. Расставлены приоритеты, больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, по уровню, соотносимые с центральными клиниками России, где созданные комфортные условия пребывания способствуют скорейшему выздоровлению.

Применяются высокие технологии, медицинская помощь представляет собой новейшие сложные и уникальные методы лечения, ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе, в том числе информационные технологии и методы разработанные на основе достижений, как медицинской науки, так и смежных отраслей. В скором времени ожидается открытие Офтальмологического отделения в стационаре.

В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных

В настоящее время в Отделенческой больнице на станции Тула принципиально изменился подход к лечению профильных больных

В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов. Хирургическое отделение имеет возможность оказывать разностороннюю помощь больным с различными заболеваниями органов брюшной полости, забрюшинного пространства, области малого таза. Высокая квалификация персонала, разнообразие различных методов диагностики и лечения (в том числе, миниинвазивные методики) позволяют оказывать современную высокотехнологичную помощь.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»

г. Тула» Тула, ул. Дм. Ульянова, 8.

Запись на приём: 8 (4872) 701-911

www.zb-tula.ru

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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