2020-02-26T14:40:16+03:00
Общество

В Туле назовут улицу в честь Николая Макаровца

Соответствующее решение было принято на очередном заседании гордумы
Поделиться:
В Туле назовут улицу в честь Николая Макаровца.В Туле назовут улицу в честь Николая Макаровца.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле назовут улицу в честь Николая Макаровца. Она появится в новом жилом комплексе в селе Осиновая Гора. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Тульской городской Думы 26 февраля.

Кроме того, в деревне Уваровка улицу назовут Дубравной, в новом жилом комплексе в районе Баташевского парка – Самоварной. В частном секторе Пролетарского округа – в честь тульского купца Капырзина.

В селе Слободка наименования присвоят 8 элементам дорожной сети. Здесь появятся улицы Подлесная и Лазурная, а также проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Лазурные.

Почетный гражданин Тульской области, Герой России Николай Макаровец скончался 31 марта 2019 года, спустя 10 дней после того как отпраздновал свой 80-летний юбилей.

Под руководством профессора с успехом разрабатывались и производились реактивные системы залпового огня, превосходящие по своим характеристикам иностранные аналоги. За комплекс работ в области конверсии в 1993 году Николаю Александровичу была присуждена Государственная премия РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Новости 24
В Туле центром народных масленичных гуляний станет Казанская набережная
Житель Тульской области украл из дома деньги, охотничий нож и бинокль
В Тульской области водитель «Kia» сбил пешеходов во дворе
Тулякам представили эмальерное искусство
Иностранец изнасиловал тулячку на Одоевском шоссе
Туляков приглашают отметить широкую масленицу в «Добродей»
В Туле залило дорогу на ул. Вересаева: рабочим пришлось разрыть котлован
В Тульской области на металлобазе нашли тело 36-летнего мужчины
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
В Тульской области нашли пропавшего во время остановки на ночлег жителя Краснодарского края
В Туле проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
В Туле перестанет работать сервис каршеринга CarSmile
В Туле за антисанитарию закрыли на 90 суток шаурмичную
Туляки пожаловались на фонарный столб, грозящий упасть на проезжую часть
В деревне Струково Большой Тулы спустя 11 лет появится нормальная дорога
Жительница Тульской области задушила знакомую, не желая отдавать ей долг