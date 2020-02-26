В Туле назовут улицу в честь Николая Макаровца. Она появится в новом жилом комплексе в селе Осиновая Гора. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Тульской городской Думы 26 февраля.

Кроме того, в деревне Уваровка улицу назовут Дубравной, в новом жилом комплексе в районе Баташевского парка – Самоварной. В частном секторе Пролетарского округа – в честь тульского купца Капырзина.

В селе Слободка наименования присвоят 8 элементам дорожной сети. Здесь появятся улицы Подлесная и Лазурная, а также проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Лазурные.

Почетный гражданин Тульской области, Герой России Николай Макаровец скончался 31 марта 2019 года, спустя 10 дней после того как отпраздновал свой 80-летний юбилей.

Под руководством профессора с успехом разрабатывались и производились реактивные системы залпового огня, превосходящие по своим характеристикам иностранные аналоги. За комплекс работ в области конверсии в 1993 году Николаю Александровичу была присуждена Государственная премия РФ.