2020-02-26T14:40:16+03:00
Общество

Весной в Туле ограничат движение большегрузов

На улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля
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Весной в Туле ограничат движение большегрузов.Весной в Туле ограничат движение большегрузов.Фото: Алексей ФОКИН
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В марте и апреле в Туле ограничат движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Осевые нагрузки не должны превышать 4 т.

Большегрузы с превышением нагрузок смогут ездить только на основании специальных разрешений и при условии возмещения вреда дорожному покрытию.

Соответствующее заявление с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, РПГУ или по адресу: ул. Оборонная, д. 27, тел. 30-72-26.

На въездах в город установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:

трасса М2 при подходе к Туле,

КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),

Новомосковское шоссе,

Епифанское шоссе,

Одоевское шоссе,

Алексинское шоссе.

Также будут работать посты весогабаритного контроля.

Объезжать город большегрузы с превышением осевых нагрузок могут по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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