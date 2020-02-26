Где отметить Масленицу 2020 в Туле: праздничные мероприятия

ЦПКиО им.П. П. Белоусова

1 марта

Эстрада

Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!»

Детский развлекательный блок 14.00-14.20

Вокальная группа «Тоника» 14.20-15.10

Барабанное шоу 15.10-15.30

Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 15.30-17.10

Силовое шоу 17.10-17.30

Вокальный коллектив «Русский стиль» 17.30-18.15

Дуэт Ольги и Евгения Поляковых 18.15 -19.15

Московский Казачий Хор 19.15 -20.00

Fire show 20.00

Фонтанная площадь

Сжигание чучела зимы, салют 20.10

Ярмарка тульских мастеров 12.00-20.00

«Битва блинопеков» 14.00-16.00

Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» 14.00-17.00 площадь

(традиционно - русские игры)

Детский городок

Акция «КостерОК» 12.00-20.00

Площадка у здания администрации

Программа «Масленичное солнышко» 12.00-17.00

Работа ростовых кукол 14.00-16.00

Центральная аллея

«Матрешкин парк». Выступление фольклорных коллективов 14.00-16.00

Большой круг

Интерактивная площадка. «Масленичные потешки» Big зоны 14.00-18.00

Историческая реконструкция с русскими забавами 14.00-18.00

Комната истории

Выставка тряпичных кукол. Интерактивная программа 14.00-17.00

Пролетарский парк культуры и отдыха

1 марта

Эстрада

Эстрадный концерт 14.00-16.00

Шоу-группа «Bogema» 16.00-17.00

Фольклорный ансамбль «Журавушка» 17.00-18.00

Fire show и сжигание чучела 18.00

Центральная часть

Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00

Ярмарка мастеров 14.00-18.00

Детский городок

Анимационные игры 14.00-16.00

Мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях

Парк «Патриот-Тула»

1 марта

Площадка у ТМУ

Дуэт Ольги и Евгения Поляковых 14.00-15.00

Силовое шоу 15.00-15.30

Вокальный коллектив «Русский стиль» 15.30 -16.30

Вокальная группа «Тоника» 16.30-18.00

Бесплатное угощение блинами и чаем 14.00-18.00

Историческая реконструкция 14.00-18.00

Детская площадка

Детская анимационная программа 14.00-16.00

Комсомольский парк

1 марта

Эстрада

Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 14.00-15.00

Народный вокальный коллектив «Журавушка» 15.00-16.00

Эстрадный концерт 16.00 -17.00

Народный ансамбль «Гармошечка» 17.00-18.00

Fire show и сжигание чучела зимы 18.00

Центральная часть

Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00

Ярмарка мастеров 14.00-18.00

Детский городок

Анимационные игры 14.00-16.00

Входная группа

Традиционно - русские игры 14.00-16.00

Большая Тула

29 февраля

МАУК «Культурно-досуговая система» Дом культуры «Хомяково», пос. Хомяково, ул. Берёзовская, д. 2

12:00 Развлекательная программа «Гуляй, масленица!»

МБУК «Культурно - досуговое объединение» филиал «Прилепский» п. Прилепы, ул. Буденного, д. 9

12:00 Масленичные гулянья «Наша масленица широка и весела, будет каждому добра!» в рамках проекта «Традиции большой страны»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский, ул. Ленина, д.1 (площадь)

12:00 Народное гулянье «Широкая масленица»

МБУК «Культурно – досуговое объединение», отдел «Сергиевский» п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18

12:00 Развлекательная программа «Сударыня масленица» в рамках проекта «Традиции большой страны»

МБУК «Культурно - досуговое объединение» Отдел «Михалковский» ул. Карбышева д.20 а

13:00 Проводы русской зимы «Открывай ворота, масленица пришла»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Ильинский» п. Ильинка, ул. Центральная, д.19а к.1

14:00 Масленичные гулянья «Масленица, раскрасавица душа» в рамках проекта «Традиции большой страны»

МБУК «Культурно - досуговое объединение» отдел «Крутенский» д. Крутое, д. 6а (площадь)

15:00 Масленичные гулянья «Гуляй, масленица!» в рамках проекта «Традиции большой страны»

пос. Трудовой, д.6

15:00 Праздник двора «Широкая масленица»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Обидимский» п. Обидимо Комсомольская площадь

16:00 Народное гулянье «Широкая масленица»

1 марта

МБУК «Культурно - досуговое объединение» филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, д.17а

10.30 Народные массовые гулянья. «Проводы зимы. Масленица»:

-игровые интерактивные площадки

-игры и конкурсы

-выступление творческих коллективов филиала «Плехановский»

-чаепитие с блинами

Казанская набережная города Тулы

11:00 — 14:00 Городские массовые гуляния, посвященные проводам русской зимы «Масленица»

Площадь Центра культуры и досуга» ул. Металлургов, 22

11:00 Народное гуляние «Широкая масленица» для жителей Пролетарского округа

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Хрущевский» с. Хрущево, ул. Совхозная д.1

11:30 Праздник «Прощай, масленица»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а

12:00 Празднование широкой масленицы «Ну, блин, масленица!»

Территория Дома культуры и досуга Щегловская засека, 34

12:00 Народное гулянье с игровой программой «Прощай, Великая масленица!»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Федоровский» с. Федоровка (спортивная площадка)

12:00 Народное гуляние «Широкая масленица»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Богучаровский» п. Октябрьский д.113

12:00 Народные гулянья «Боярыня масленица»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Архангельский» с. Архангельское, ул. Промышленная

12:00 Народные гуляния «Сударыня масленица»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Рассветский» п. Рассвет, д. 35

14:00 Проводы русской зимы «Масленица идет – блин да мед несет!»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел Рождественский п. Рождественский ул. 40 лет Октября, д.1

14:00 Народные гуляния «Как на масленой неделе»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Торховский» п. Торхово, ул. Центральная, д. 24 (площадь)

14:00 Народные гуляния «Масленица»:

- конкурсы

- хороводы;

- игры;

- сжигание чучела

МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский» с. Алешня, ул. Центральная, д.35 (площадь)

14:30 Народное гуляние «Широкая масленица»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский», п. Барсуки, ул. Советская, 16а (площадь)

15:00 Праздник «Масленичный разгуляй»

МБУК «Культурно - досуговое объединение» отдел «Иншинский» п. Иншинский, д. 22

15:00 Масленичные гуляния «Широкая масленица»

Парковая зона Дома культуры «Косогорец» пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2

16:00 Народное гулянье с игровой программой «Прощай, Великая масленица!»

29 февраля

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Семейные сельские игры «По деревне мы проходим...»: игры с мячом и веселые эстафеты

11:00 – 15:00 Площадка «Потешный двор»: хоккей метлами, фехтование в спортивных доспехах, состязания стрелков, городки, метание валенка.

11:00 – 15:00 Катание на лошадях. Стоимость – 200 рублей с человека.

12:00 – 13:00 Концертно-развлекательная программа «Широкая Масленица».

13:00 – 13:20 Танцевальный флешмоб «Зиму провожаем – весну плясками встречаем».

13:00 – 14:00 Интеллектуальные состязания «Не блином единым». Проверяем знание русских традиций и народного фольклора.

15:00 – 16:00 Кулинарная программа с дегустацией «Священная кухня».

Гастрономический вечер на Куликовом поле будет посвящен запретам, обычаям и предписаниям в еде, которые диктовала религия и мировоззрение наших предков в разные исторические эпохи.

В этот раз можно попробовать и научиться готовить бешбармак, фаршированную репу, рис Будды Амитофо, чак-чак, козули, хлеб-халу и напиток-сыту.

Возрастные рекомендации – 5+.

Предварительная запись на кулинарную программу по телефону: +7 905 116 31 49.

Дополнительную информацию о празднике можно получить по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73

Музей «Тульские древности»

1 марта 11:00 праздник «Ой, Маслёна-красота!»

Тулякам предложат вспомнить традиции каждого дня масленичной недели: обрядить по всем правилам соломенное чучело, поучаствовать в шуточном балагане веселого Петрушки, разгадать праздничные задумки-загадки, познакомиться с «дочкой» Масленицы, попеть и поводить хоровод.

Обязательно найдется время и для соревнований на старинный манер: будем тягать «многопудовую» гирю, носить вёдра на коромысле, ловко подкидывать блины. Ждет всех и фирменный чай у самовара!

Рекомендуемый возраст участников - 6+.

Участие бесплатное.