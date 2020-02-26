Где отметить Масленицу 2020 в Туле: праздничные мероприятия
ЦПКиО им.П. П. Белоусова
1 марта
Эстрада
Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!»
Детский развлекательный блок 14.00-14.20
Вокальная группа «Тоника» 14.20-15.10
Барабанное шоу 15.10-15.30
Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 15.30-17.10
Силовое шоу 17.10-17.30
Вокальный коллектив «Русский стиль» 17.30-18.15
Дуэт Ольги и Евгения Поляковых 18.15 -19.15
Московский Казачий Хор 19.15 -20.00
Fire show 20.00
Фонтанная площадь
Сжигание чучела зимы, салют 20.10
Ярмарка тульских мастеров 12.00-20.00
«Битва блинопеков» 14.00-16.00
Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» 14.00-17.00 площадь
(традиционно - русские игры)
Детский городок
Акция «КостерОК» 12.00-20.00
Площадка у здания администрации
Программа «Масленичное солнышко» 12.00-17.00
Работа ростовых кукол 14.00-16.00
Центральная аллея
«Матрешкин парк». Выступление фольклорных коллективов 14.00-16.00
Большой круг
Интерактивная площадка. «Масленичные потешки» Big зоны 14.00-18.00
Историческая реконструкция с русскими забавами 14.00-18.00
Комната истории
Выставка тряпичных кукол. Интерактивная программа 14.00-17.00
Пролетарский парк культуры и отдыха
1 марта
Эстрада
Эстрадный концерт 14.00-16.00
Шоу-группа «Bogema» 16.00-17.00
Фольклорный ансамбль «Журавушка» 17.00-18.00
Fire show и сжигание чучела 18.00
Центральная часть
Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00
Ярмарка мастеров 14.00-18.00
Детский городок
Анимационные игры 14.00-16.00
Мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях
Парк «Патриот-Тула»
1 марта
Площадка у ТМУ
Дуэт Ольги и Евгения Поляковых 14.00-15.00
Силовое шоу 15.00-15.30
Вокальный коллектив «Русский стиль» 15.30 -16.30
Вокальная группа «Тоника» 16.30-18.00
Бесплатное угощение блинами и чаем 14.00-18.00
Историческая реконструкция 14.00-18.00
Детская площадка
Детская анимационная программа 14.00-16.00
Комсомольский парк
1 марта
Эстрада
Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» 14.00-15.00
Народный вокальный коллектив «Журавушка» 15.00-16.00
Эстрадный концерт 16.00 -17.00
Народный ансамбль «Гармошечка» 17.00-18.00
Fire show и сжигание чучела зимы 18.00
Центральная часть
Работа ростовых кукол, ходулистов 14.00-16.00
Ярмарка мастеров 14.00-18.00
Детский городок
Анимационные игры 14.00-16.00
Входная группа
Традиционно - русские игры 14.00-16.00
Большая Тула
29 февраля
МАУК «Культурно-досуговая система» Дом культуры «Хомяково», пос. Хомяково, ул. Берёзовская, д. 2
12:00 Развлекательная программа «Гуляй, масленица!»
МБУК «Культурно - досуговое объединение» филиал «Прилепский» п. Прилепы, ул. Буденного, д. 9
12:00 Масленичные гулянья «Наша масленица широка и весела, будет каждому добра!» в рамках проекта «Традиции большой страны»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский, ул. Ленина, д.1 (площадь)
12:00 Народное гулянье «Широкая масленица»
МБУК «Культурно – досуговое объединение», отдел «Сергиевский» п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18
12:00 Развлекательная программа «Сударыня масленица» в рамках проекта «Традиции большой страны»
МБУК «Культурно - досуговое объединение» Отдел «Михалковский» ул. Карбышева д.20 а
13:00 Проводы русской зимы «Открывай ворота, масленица пришла»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Ильинский» п. Ильинка, ул. Центральная, д.19а к.1
14:00 Масленичные гулянья «Масленица, раскрасавица душа» в рамках проекта «Традиции большой страны»
МБУК «Культурно - досуговое объединение» отдел «Крутенский» д. Крутое, д. 6а (площадь)
15:00 Масленичные гулянья «Гуляй, масленица!» в рамках проекта «Традиции большой страны»
пос. Трудовой, д.6
15:00 Праздник двора «Широкая масленица»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Обидимский» п. Обидимо Комсомольская площадь
16:00 Народное гулянье «Широкая масленица»
1 марта
МБУК «Культурно - досуговое объединение» филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, д.17а
10.30 Народные массовые гулянья. «Проводы зимы. Масленица»:
-игровые интерактивные площадки
-игры и конкурсы
-выступление творческих коллективов филиала «Плехановский»
-чаепитие с блинами
Казанская набережная города Тулы
11:00 — 14:00 Городские массовые гуляния, посвященные проводам русской зимы «Масленица»
Площадь Центра культуры и досуга» ул. Металлургов, 22
11:00 Народное гуляние «Широкая масленица» для жителей Пролетарского округа
МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Хрущевский» с. Хрущево, ул. Совхозная д.1
11:30 Праздник «Прощай, масленица»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» п. Шатск, ул. Садовая, д.1-а
12:00 Празднование широкой масленицы «Ну, блин, масленица!»
Территория Дома культуры и досуга Щегловская засека, 34
12:00 Народное гулянье с игровой программой «Прощай, Великая масленица!»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Федоровский» с. Федоровка (спортивная площадка)
12:00 Народное гуляние «Широкая масленица»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Богучаровский» п. Октябрьский д.113
12:00 Народные гулянья «Боярыня масленица»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Архангельский» с. Архангельское, ул. Промышленная
12:00 Народные гуляния «Сударыня масленица»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Рассветский» п. Рассвет, д. 35
14:00 Проводы русской зимы «Масленица идет – блин да мед несет!»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел Рождественский п. Рождественский ул. 40 лет Октября, д.1
14:00 Народные гуляния «Как на масленой неделе»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» Отдел «Торховский» п. Торхово, ул. Центральная, д. 24 (площадь)
14:00 Народные гуляния «Масленица»:
- конкурсы
- хороводы;
- игры;
- сжигание чучела
МБУК «Культурно-досуговое объединение» отдел «Алешинский» с. Алешня, ул. Центральная, д.35 (площадь)
14:30 Народное гуляние «Широкая масленица»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский», п. Барсуки, ул. Советская, 16а (площадь)
15:00 Праздник «Масленичный разгуляй»
МБУК «Культурно - досуговое объединение» отдел «Иншинский» п. Иншинский, д. 22
15:00 Масленичные гуляния «Широкая масленица»
Парковая зона Дома культуры «Косогорец» пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2
16:00 Народное гулянье с игровой программой «Прощай, Великая масленица!»
29 февраля
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом
10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Семейные сельские игры «По деревне мы проходим...»: игры с мячом и веселые эстафеты
11:00 – 15:00 Площадка «Потешный двор»: хоккей метлами, фехтование в спортивных доспехах, состязания стрелков, городки, метание валенка.
11:00 – 15:00 Катание на лошадях. Стоимость – 200 рублей с человека.
12:00 – 13:00 Концертно-развлекательная программа «Широкая Масленица».
13:00 – 13:20 Танцевальный флешмоб «Зиму провожаем – весну плясками встречаем».
13:00 – 14:00 Интеллектуальные состязания «Не блином единым». Проверяем знание русских традиций и народного фольклора.
15:00 – 16:00 Кулинарная программа с дегустацией «Священная кухня».
Гастрономический вечер на Куликовом поле будет посвящен запретам, обычаям и предписаниям в еде, которые диктовала религия и мировоззрение наших предков в разные исторические эпохи.
В этот раз можно попробовать и научиться готовить бешбармак, фаршированную репу, рис Будды Амитофо, чак-чак, козули, хлеб-халу и напиток-сыту.
Возрастные рекомендации – 5+.
Предварительная запись на кулинарную программу по телефону: +7 905 116 31 49.
Дополнительную информацию о празднике можно получить по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73
Музей «Тульские древности»
1 марта 11:00 праздник «Ой, Маслёна-красота!»
Тулякам предложат вспомнить традиции каждого дня масленичной недели: обрядить по всем правилам соломенное чучело, поучаствовать в шуточном балагане веселого Петрушки, разгадать праздничные задумки-загадки, познакомиться с «дочкой» Масленицы, попеть и поводить хоровод.
Обязательно найдется время и для соревнований на старинный манер: будем тягать «многопудовую» гирю, носить вёдра на коромысле, ловко подкидывать блины. Ждет всех и фирменный чай у самовара!
Рекомендуемый возраст участников - 6+.
Участие бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU