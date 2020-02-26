В Туле залило дорогу на ул. Вересаева

Вода залила дорогу на ул. Вересаева, 10. Об этом сообщают очевидцы утром 26 февраля.

По словам туляков, поток воды бьет из-под асфальта, растекаясь и превращаясь в лужи.

В АО "Тулагорводоканал" сообщили "КП-Тула", что на место происшествия выехала аварийная бригада.

Причина ЧП и обстоятельства уточняются.

Фото: очевидцы

Отметим, что это не первый подобный случай на ул. Вересаева. Правда, в 2018 году ЧП было более масштабным. «Гейзер», бивший из-под земли, достигал в высоту 20 метров. Брызги от фонтана разлетались на большое расстояние. Обдало кипятком и припаркованные рядом машины.