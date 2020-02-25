2020-02-25T18:00:07+03:00
Общество

Праздновать годовщину свадьбы раз в четыре года захотели 22 тульские пары

Молодожены поженятся 29 февраля
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Праздновать годовщину свадьбы раз в четыре года захотели 22 тульские парыПраздновать годовщину свадьбы раз в четыре года захотели 22 тульские парыФото: Алексей ФОКИН
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Праздновать свадьбу в високосный год — запросто. Туляки вопреки приметам скрепляют брачные союзы. В январе 2020 года в ЗАГСе сказали «Да» 335 пар региона.

Затмить первый месяц зимы по популярности рискует февраль. Именно на это время выпадает больше всего красивых (зеркальных) дат для свадьбы.

20.02.2020 во Дворце бракосочетания семейный союз заключила 21 пара туляков. В торжественной обстановке молодожены получили свидетельство о заключении брака, а также Летопись семьи и поздравительный адрес.

На 22.02.2020 в Туле молодожены подали 20 заявлений. Не обошли стороной брачующиеся и дату 29.02.2020, дополнительный день високосного года. В этот день решили в областном центре пожениться 22 пары. Не испугала их и перспектива праздновать годовщину свадьбы раз в четыре года.

Пусть и не зеркальная, но особая дата для влюбленных — 14.02.2020. В День всех влюбленных 21 пара расписалась в областной столице. Для сравнения в прошлом году 14 февраля в Туле поженились 14 пар. Праздничного ажиотажа не наблюдалось. Зато в этом году ситуация, как видно из цифр статистики, изменилась в лучшую сторону.

Отметим, что красивые даты у туляков были всегда в почете. Например, 17.07.2017 (понедельник) зарегистрировали свой брак 17 пар молодоженов, 18.08.2018 (суббота) – 44 пары, а 19.09.2019 (четверг) – 20 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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