ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»

Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 является крупнейшим в области специализированным психиатрическим лечебным учреждением оказывающим лечебно-диагностическую, экспертную и организационно-методическую помощь населению Тульской области. Главный врач - заслуженный врач России Лев Викторович Лосев.

Фото: Алексей ФОКИН

В структуру больницы входят несколько отделений, среди которых диспансерное, психиатрическое, психотуберкулезное, детское, отделение пограничных состояний, отделение первого приступа, отделение «Центр судебно-психиатрической экспертизы», а также отделение общего типа для принудительного лечения лиц с психическими расстройствами по определению суда.

У Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 также открыты филиалы в Алексине, Новомосковске и Узловой. Врачи-специалисты не только проводят лечение, но и оказывают квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь на базе «Кризисного центра» с функциями «Телефона доверия» и «Кабинета социально-психологической помощи».

Фото: Алексей ФОКИН

Основной целью работы кризисного центра является:

- оказание лечебно-диагностической помощи при ситуационных реакциях, психогенных и невротических депрессиях, психопатических реакциях и декомпенсациях психопатий, протекающих с суицидальными тенденциями;

- оказание психотерапевтической, медико-психологической и социальной помощи населению;

- проведение консультативной, консультативно-диагностической и лечебной специализированной помощи;

- психогигиеническая и психопрофилактическая помощь по преодолению стрессовых ситуаций, в том числе с привлечением средств массовой информации;

- обеспечение доступной и своевременной информационной помощи населению по вопросам их психического здоровья и состояния; - направление абонентов к иным службам, организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно, содействуя обращениям населения за очной помощью к профессиональным психологам и за дополнительной специализированной помощью;

- квалифицированная психолого-психиатрическая помощь абонентам, переживающим активные конфликты и иные психотравмирующие ситуации, актуализация их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисных состояний.

Кабинет социально-психологической помощи населению поможет в случае личностных и семейных проблем, при постстрессовых расстройствах, неврозах, тревогах, депрессиях, хронической усталости, расстройствах сна и многих других. При этом возможны как индивидуальные, так и семейные консультации. Также ежедневно ведет прием детский психиатр.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, проводятся групповые занятия под руководством клинического психолога, врача-психотерапевта.

Отделение «Кризисный центр»: 300001, г.Тула, ул. Осташева, 18. Диспансерное отделение: 300001, г.Тула, ул.Демидовская, 50.

Стационар: 301105, Тульская область, Ленинский район, п/о Ильинка, пос. Петелино.

Телефон «Горячей линии»: 8 (800) 550-65-86 (доб.1)

Круглосуточная служба «Телефон доверия»: 8 (800) 550-65-86 (доб.2)

Предварительная запись на прием к детским психиатрам для жителей Тулы: Зареченский, Советский, Привокзальный округа - 34-41-79, 70-17-58. Пролетарский, Центральный округа - 42-59-30.

Официальный сайт: www.tokpb71.ru