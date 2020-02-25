Сахарный завод под Тулой закрылся. Но временно

Россельхозбанк - владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии предприятия: работа Товарковского сахарного завода приостановлена из-за окончания сезона.

Решение о запуске завода на следующий сезон будет принято с учетом ценовой конъюнктуры либо самим банком, либо купившим актив инвестором. Дело в том, что Россельхозбанк получил завод в качестве залогового актива, когда работы на нем не велись. Позднее его запустили и одновременно вели переговоры с инвесторами о его продаже. Однако на данный момент продажа еще не состоялась.

Напомним, что на прошлой неделе руководство сахарного завода в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области проинформировало правительство региона, а также органы занятости о закрытии предприятия в связи с отрицательными финансовыми результатами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сахарный завод в Тульской области прекращает свою деятельность Ситуация находится на контроле в правительстве региона