2020-02-25T16:48:07+03:00
Общество

Сахарный завод под Тулой закрылся. Но временно

Перспектива возобновить производство есть в конце нынешнего года
Игорь КОПЫТОВ
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Сахарный завод под Тулой закрылся. Но временноСахарный завод под Тулой закрылся. Но временноФото: Игорь КОПЫТОВ
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Россельхозбанк - владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии предприятия: работа Товарковского сахарного завода приостановлена из-за окончания сезона.

Решение о запуске завода на следующий сезон будет принято с учетом ценовой конъюнктуры либо самим банком, либо купившим актив инвестором. Дело в том, что Россельхозбанк получил завод в качестве залогового актива, когда работы на нем не велись. Позднее его запустили и одновременно вели переговоры с инвесторами о его продаже. Однако на данный момент продажа еще не состоялась.

Напомним, что на прошлой неделе руководство сахарного завода в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области проинформировало правительство региона, а также органы занятости о закрытии предприятия в связи с отрицательными финансовыми результатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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